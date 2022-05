Minęło prawie 140 lat, a hasła na sztandarach wciąż te same

Tragiczne warunki pracy i skrajnie niskie pensje zmusiły robotników do wyjścia na ulice i walki o lepszą przyszłość. Nie wszyscy wrócili z nich żywi. Takie początki ma Święto Pracy, które obchodzimy 1 maja. Choć od tych wydarzeń minęło już blisko 140 lat, to hasła na sztandarach wciąż są podobne – lepsza płaca i bezpieczna praca.

1 maj 2022





Odkąd zaczęliśmy świętować 1 maja, rynek pracy przeszedł diametralną zmianę (fot. Pixabay)

Choć dziś 1 maja kojarzy nam się z perspektywą dłuższego weekendu, to Święto Pracy, a dokładniej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, ma swoją tragiczną historię.

Zostało ustanowione, by pamiętać o robotnikach z Chicago, którzy właśnie 1 maja 1886 roku rozpoczęli walkę o 8-godzinny dzień pracy. Strajki skończyły się rozlewem krwi. Także w Polsce Święto Pracy ma smutną historię.

Odkąd zaczęliśmy świętować 1 maja, rynek pracy przeszedł diametralną zmianę. Od roli jako głównego źródła utrzymania do nowych technologii, które napędzają dziś nasze firmy. Wyzwań po drodze nie brakowało. Zarówno ponad 100 lat temu, jak i dziś.

Praca po 12 godzin dziennie w fatalnych i niebezpiecznych warunkach, do tego niskie pensje. W takich warunkach przez lata pracowali robotnicy. W Chicago w 1886 roku czara goryczy w końcu się przelała. Działacze związkowi ogłosili 1 maja wielką pokojową manifestację, która miała być elementem walki o lepsze warunki pracy, a przede wszystkim o 8-godzinny dzień pracy. Jednak protesty spotkały się z wielkim oporem właścicieli fabryk. Protestujących pracowników zwalniali i zastępowali nowymi. To doprowadziło do wielu strać i bójek, które skończyły się śmiercią robotników.

W 1889 roku dla upamiętnienia wydarzeń z Chicago Międzynarodowe Stowarzyszenie Partii i Organizacji Socjalistycznych, tak zwana II Międzynarodówka, ustanowiło 1 maja Świętem Pracy.

Święto Pracy z rozlewem krwi

Już w 1890 roku odbył się pierwszy pochód 1-majowy w Polsce. Jednak protesty i demonstracje przypominające o walce o lepsze warunki pracy nie spotykały się z przychylnością władz zaborczych. Nieraz dochodziło do przelewu krwi. Ginęli robotnicy, działacze, którzy walczyli o lepszą Polskę.

Obchody Święta Pracy w latach 70. ubiegłego wieku w Zakopanem (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Wniosek o ustanowienie 1 maja jako powszechnego w całej Polsce święta pracy z prawem do dnia wolnego był omawiany w Sejmie Ustawodawczym w 1919 roku. Jednak dopiero od 1950 roku jest to święto państwowe i dzień wolny od pracy. W czasach PRL pochody 1-majowe na stałe wpisały się w krajobraz naszego kraju. Były organizowane z pompą przez władze komunistyczne. Ich organizacja ruszała na kilka tygodni przed majem. Trasa pochodów prowadziła przez udekorowane flagami ulice, włodarze przygotowywali swoje przemówienia i wygłaszali je na uroczystych akademiach. I choć nieraz zmuszano pracowników do udziału w pochodzie, to 1 maja miał być symbolem prężnie rozwijającej się Polski i zmian, jakie zachodzą w naszym kraju. Trzeba też wspomnieć, że w latach 80. swoje obchody Święta Pracy organizowała w opozycji do oficjalnych uroczystości również Solidarność, która walczyła o prawa pracowników i wolną Polskę. Jednak w tamtych czasach organizacja pochodów przez związek była nielegalna. 1 maja współcześnie Obecnie tradycja pochodów pierwszomajowych nie jest już tak silna. Większości z nas 1 maja kojarzy się z dniem wolnym od pracy i możliwością zorganizowania dłuższego wyjazdu, czasem spędzonym z bliskimi czy rozpoczęciem sezonu grillowego. Jednak także i dziś pochody 1-majowe są obecne na naszych ulicach. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych organizuje w tym roku 38 różnych wydarzeń w całym kraju z okazji Święta Pracy. Hasło przewodnie to "Pokój, praca, bezpieczeństwo". - 1 maja to dzień, w którym od lat spotykaliśmy się na pokojowych manifestacjach i pochodach, żeby przypomnieć o prawie do godnej pracy, płacy i emerytury. Pandemia COVID-19, która trwa już trzy lata, jest wciąż groźna i ogranicza możliwości wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy. Na domiar złego globalny kryzys zdrowotny i gospodarczy został uznany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej za sprzyjającą okoliczność do rozpętania wojny z Ukrainą. Nic nie usprawiedliwia tej wojny. Nic nie usprawiedliwia przemocy stosowanej wobec ludności cywilnej, która zmusiła miliony Ukrainek i Ukraińców do doświadczenia losu uchodźców wojennych! - podkreśla OPZZ. Główne uroczystości odbędą się w Warszawie. Zbiórka o godz. 10.30 pod budynkiem OPZZ (ul. Kopernika 36/40, trasa manifestacji: Kopernika – Świętokrzyska – Nowy Świat – Rondo de Gaulle’a – Plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – pl. Na Rozdrożu – Aleja Szucha – pomnik I. Daszyńskiego). O godz. 13.00 delegacja OPZZ złoży w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów petycję podpisaną przez przewodniczącego OPZZ oraz przewodniczących siedmiu Rad Branż OPZZ. O godz. 13.30, również pod pomnikiem I. Daszyńskiego, odbędzie się konferencja prasowa OPZZ i Lewicy. Rynek pracy kiedyś i dziś Jak w tym czasie zmienił się rynek pracy? Kiedy pierwsze pochody 1-majowe maszerowały ulicami Polski, która była pod zaborami, głównym źródłem utrzymania było rolnictwo. A o statucie majątkowym świadczyła liczba posiadanych koni czy krów. W tym czasie w Polsce rola była głównym źródłem utrzymania. Chłopi stanowili też największą część warstwy społecznej. Jak dowiemy się z przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny obszernego opracowania "Historia Polski w liczbach", w 1921 roku z rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa żyło 63,8 proc. ludności. Z górnictwa i przemysłu utrzymywało się 17,2 proc., z handlu i ubezpieczeń 6,2 proc., z komunikacji i transportu 3,4 proc., z pracy w szeroko rozumianych służbach publicznych, szkolnictwie czy zdrowiu 3,7 proc., 1,1 proc. zarabiał, pracując w służbie domowej, a 4,6 proc. analitycy sklasyfikowali jako "inne, nieokreślone". Grafika: GUS Jednak już w tym czasie możemy szukać pierwszych zmian związanych z rozwojem przemysłu w Polsce, a co za tym idzie, zmiany struktury zatrudnienia. Jak w rozmowie z PulsHR.pl opowiadała dr hab. Anna Skórska, ekonomistka z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w Polsce międzywojennej starano się odbudować przemysł po zniszczeniach wojennych, przechodząc od typowej gospodarki agrarnej do gospodarki przemysłowej (choć ten proces trwał przez wiele lat). - Zaczęliśmy czerpać korzyści z rozwoju przemysłu ciężkiego, w tym górnictwa i hutnictwa czy włókienniczego, choć powrót do produkcji sprzed 1918 roku okazał się bardzo trudny. Mimo że z punktu widzenia rynku pracy i wskaźników zatrudnienia udział rolnictwa nadal był znaczący, to właśnie wtedy nastąpił pierwszy punkt zwrotny, oznaczający zmiany na rynku pracy - tłumaczyła. Czytaj więcej: Jest prosty sposób, by zmniejszyć szarą strefę. Od lat nie zyskał akceptacji Odwrót od rolnictwa jako głównego źródła dochodu widać na przestrzeni kolejnych lat istnienia Polski. Jeszcze w 1950 roku w tej gałęzi gospodarki pracowało 56,5 proc. społeczeństwa, by w 1988 roku spaść do poziomu 27,1 proc. W tym czasie w górę szły słupki w takich sektorach gospodarki, jak przemysł (1950 - 18,8 proc.; 1988 - 28,2 proc.), budownictwo (1950 - 4,2 proc.; 1988 - 7,9 proc.) czy handel (1950 - 5,2 proc.; 1988 - 8,1 proc.). Czas komunizmu również odcisnął spore piętno na rynku pracy. W tym okresie oficjalnie nie było mowy o bezrobociu. Popularne powiedzenie, że "czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy" w pełni odzwierciedlało obowiązujące wtedy zasady. Byliśmy ludem pracującym, a państwo gwarantowało pracę każdemu. Jednak była to w dużej mierze praca bezproduktywna, która nic nie wnosiła w rozwój gospodarki. Czytaj więcej: To czeka Ukraińców w Polsce. Kryzys demaskuje problemy pudrowane od lat Dlatego, kiedy w wolnej już Polsce pojawiło się zjawisko bezrobocia, uderzyło od razu z całą swoją mocą. Już w 1990 roku o prawie 1 mln zmniejszyła się liczba osób pracujących w sektorze państwowym i spółdzielczym. Co więcej, ponieważ spadek zatrudnienia następował wolniej niż spadek produkcji, obniżyła się wydajność pracy. Kolejne wydarzenie warte odnotowania? Wejście Polski do Unii Europejskiej i migracja Polaków za lepszą pracą. Pojawiło się też wcześniej nieznane pojęcie sektora prywatnego, który stawał się coraz mocniejszym graczem, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy. W 1990 roku stanowił on miejsce zatrudnienia dla 47,9 proc. społeczeństwa. Zaś w 2013 roku pracowało w nim już 76,3 proc. z nas. Pandemia i wojna Kolejne wyzwanie, przed jakim stanął rynek pracy, oficjalnie rozpoczęło się w Polsce 4 maja 2020 roku. Wtedy w naszym kraju potwierdzono pierwszy przypadek COVID-19. Pacjentem "0" był mężczyzna, który kilka dni wcześniej wrócił z Niemiec. Po tej informacji niemal cała Polska stanęła. I choć dane GUS czy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują, że radzimy sobie z pandemią, to znów przyszło się nam mierzyć z kolejnym wyzwaniem. 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. W ciągu dwóch miesięcy wojny do naszego kraju dotarły ponad 3 miliony ludzi. Część z nich już wróciła do siebie, część pojechała dalej. Ale 100 tys. z nich znalazło już w naszym kraju pracę. Czytaj więcej: Ukraińcy wypełnią luki na polskim rynku pracy? To nie takie proste - Bardzo się cieszymy, bo to pokazuje, że te osoby chcą pracować, chcą na dłużej z nami pozostać - podkreślała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Wskazywała, że obywatele Ukrainy mogą skorzystać ze szkoleń, staży, bonów zatrudnieniowych i z różnych form aktywizacji przygotowanych przez publiczne służby zatrudnienia. - W perspektywie długofalowej, rozmawiając z organizacjami pracodawców, z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, przygotowujemy kolejne pakiety rozwiązań, które w sposób kompleksowy pozwolą na to, żeby jeszcze szerzej obywatele Ukrainy mogli podejmować pracę - zapowiedziała Maląg.

