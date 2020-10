Mimo zmian w prawie nadal pracują po 300 godzin miesięcznie. Protestują, bo mają dość

Związkowcy zrzeszający operatorów żurawi wysokościowych alarmują o nieprawidłowościach, jakie mają mieć miejsce na polskich budowach. Mimo zmian w prawie pracownicy ci mają pracować nawet po 300 godzin miesięcznie, a ewidencja czasu pracy ma być fałszowana.

Jak wskazują związkowcy, w 2018 r., po dwóch latach starań udało się wprowadzić w życie rozporządzenie regulujące czas pracy operatorów żurawi. W rozporządzeniu zapisano, że czynności operatora żurawia nie mogą być wykonywane dłużej niż przez 8 godzin na dobę.

- W praktyce jednak trudno znaleźć budowę, na której operator pracuje jedynie 8 godzin. Minimalny czas pracy operatora wynosi 10, a często 12 godz. na dobę przez sześć dni w tygodniu z 8-godzinną sobotą. Bywa, że operator pracuje 300 godzin miesięcznie. W praktyce operatorzy, którzy nie chcą łamać zasad BHP zapisanych w rozporządzeniu, są wyrzucani z budów przez ich kierownictwo - alarmują związkowcy.

Co więcej, wskazują, że ewidencja czasu pracy opera się fałszowanych raportach. Zdradzają, że w proceder fałszowania zaangażowani zarówno główni wykonawcy, jak i podwykonawcy, w tym firmy wynajmujące żurawie wieżowe. Zaś nie wyłapują tego kontrole PIP, bo - zdaniem związkowców - są zbyt ogólne.

Takie podejście do zasad BHP na budowach - zdaniem związkowców - powoduje, że budownictwo jest co roku branżą, w której występuje największa liczba wypadków śmiertelnych (2019 r. - ogółem 184, w budownictwie 44, 2018 r. – 209, w budownictwie 58, 2017 r. – 269 w budownictwie 51).

- W budownictwie normą jest ukrywanie przez kierownictwo wszelkich wypadków, w tym śmiertelnych, co ułatwia masowe zatrudnienie na czarno, jak również organizacja produkcji opierająca się na podwykonawcach - komentują związkowcy. Jako przykład podają tragiczne zdarzenie z 2017 roku, gdy na jednej z budów prowadzonych przez Budimex zginął Ryszard Kawa z Małopolskiej Komisji Operatorów Żurawi OZZIP.

Związek przypomina, że wtedy firma zadeklarowała chęć wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy dla operatorów pracujących na wszystkich jej budowach w kraju. Deklaracji tej nigdy nie spełniła. Zdaniem związków nie pomaga w tym również podpisywanie się pod inicjatywami w rodzaju Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które - w ich ocenie - jest działaniem na pokaz.

- W związku z tym domagamy się od rządu wprowadzenia pomiaru czasu pracy operatorów żurawi za pomocą przyrządu zaprojektowanego w taki sposób, by uniemożliwiał on ingerencję w dokonywany nim pomiar (tachograf). Podobne rozwiązanie znajduje się w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U z 2012 r., poz. 1155). Ewidencja czasu pracy za pomocą służących do tego urządzeń przyczyni się w znacznym stopniu do ograniczenia wyczerpania pracą operatorów i tym samym do poprawy bezpieczeństwa na budowach - wskazują na rozwiązanie związkowcy.

Ustawowego ograniczenia dobowego czasu pracy do 8 godzin domagają się również kierowcy, którzy jutro także będą obecni przed resortem rozwoju.

O odniesienie się do stawianych przez związki zawodowe zarzutów poprosiliśmy przedstawicieli Budimeksu. Czekamy na odpowiedź.