Miały rozwiązać odwieczny problem. W Polsce się nie sprawdzą

Parlament Europejski pracuje nad unijną dyrektywą w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Na ostatniej prostej prac nad dyrektywą, w kampanię informacyjną na ten temat, prowadzoną przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych, włączył się OPZZ. Związek postuluje, by obniżyć próg liczebności firm, które mają zostać objęte nowymi przepisami z 250 do 50 pracowników.

Luka płacowa, mówiąc najprościej, to procentowa różnica w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn. Z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego wynika, że kobiety w Unii Europejskiej zarabiają średnio 14,1 proc. mniej od mężczyzn. Sytuacja w państwach członkowskich jest bardzo zróżnicowana. Największą lukę płacową między kobietami a mężczyznami odnotowano w Estonii (21,7 proc.), Łotwie (21,2 proc.), Austrii (19,9 proc.) i Niemczech (19,2 proc.), a kraje UE o najniższej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn to Luksemburg (1,3 proc.) i Rumunia (3,3 proc.).

Jak jest w Polsce? Patrząc na dane Eurostatu nie jest źle. Luka płacowa w 2019 roku wyniosła w naszym kraju 8,5 proc. Z takim wynikiem wylądowaliśmy w połowie rankingu. Trzeba jednak pamiętać, że dane Eurostatu nie biorą pod uwagę wszystkich branż, a dotyczą tylko przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej osób oraz uwzględniają jedynie niektóre sektory gospodarki, w których nie występują duże różnice w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Po wzięciu pod uwagę tych czynników nie jest już tak różowo. Dobrze obrazują to dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z nich, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w październiku 2018 r. wyniosło 5004 zł, a różnica pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn zwiększyła się do 904 zł. Oznacza to, że luka płacowa w naszym kraju wyniosła de facto 19,9 proc. Porównując te dane z wynikami z poprzedniego badania wynagrodzeń, zrealizowanego w 2016 r., luka płacowa powiększyła się o 1,4 pkt proc. Z kolei przeciętne godzinowe wynagrodzenie wyniosło 28 zł. Tu także mężczyźni zarabiali więcej niż kobiety – o 3,5 zł.

źródło: GUS

Problem nierówności płac zauważają sami pracownicy. Z badań Hays Poland wynika, że 72 proc. kobiet odczuwa nierówności płacowe. Takie przekonanie ma także 31 proc. mężczyzn. Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni uważają, że płeć determinuje poziom ich pensji.

Przeczytaj: Sposób na nierówności w płacach. Kodeks pracy do zmiany?

Zmiany już się dzieją

Wszystko wskazuje na to, że problem zostanie zminimalizowany. W marcu 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt unijnej dyrektywy w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

Propozycja ta przewiduje, że kandydat do pracy już przed rozmową kwalifikacyjną pozna wysokość wynagrodzenia na stanowisku, o które się stara (np. w ogłoszeniu o wakacie). Projekt KE zakłada również, że pracodawca nie będzie mógł żądać od pracownika informacji dotyczących wysokości jego dotychczasowego wynagrodzenia.

Zatrudnieni mają też zyskać możliwość zwrócenia się do pracodawcy o informacje dotyczące ich indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średniego poziomu wynagrodzenia, w podziale na płeć, w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Ponadto, aby przeciwdziałać dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, proponuje się zakazanie stosowania klauzul poufności, przy czym pracodawcy będą mogli wymagać, aby wykorzystanie wszelkich uzyskanych informacji ograniczało się do egzekwowania prawa do równego wynagrodzenia.

Co więcej, najwięksi pracodawcy (zatrudniający co najmniej 250 pracowników) będą mieli obowiązek publikacji informacji dotyczących zróżnicowania wynagrodzeń pracowników płci żeńskiej i męskiej w swoich przedsiębiorstwach.

Dyrektywa poprawia także dostęp ofiar dyskryminacji płacowej do wymiaru sprawiedliwości. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia kar w przypadku naruszeń praw i obowiązków związanych z równym wynagrodzeniem dla mężczyzn i kobiet. Mają one być „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”. W razie stwierdzenia dyskryminacji płacowej dyrektywa gwarantuje otrzymanie rekompensaty, w tym zaległego wynagrodzenia, premii lub świadczeń rzeczowych, i co bardzo ważne, przerzuca ciężar udowodnienia braku dyskryminacji na pracodawców.

fot. Shutterstock

Tyle Unia Europejska. Jakie działania prowadzone są w Polsce? Niestety jak podkreślają związki zawodowe w naszym kraju w tej kwestii dzieje się niewiele.

Anna Schmidt, pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, przedstawiając posłom ( w kwietniu 2021 roku) stanowisko rządu do projektu unijnej dyrektywy tłumaczyła, że rząd wspiera inicjatywę uregulowania kwestii dotyczących luki płacowej, ale ma wątpliwości co do proponowanych rozwiązań.

Jak podkreślała, w Kodeksie pracy mamy przepisy o równości płac i niedyskryminacji. – Tworzenie nowych rozwiązań prawnych wydaje się zbędne – stwierdziła, i dodała, że rząd opowiada się za możliwością doprecyzowania przepisów już istniejących, a nie dublowaniu ich poprzez dodawanie nowych.

- Stanowisko rządu można podsumować słowami: rząd nie zamierza robić nic w kwestii uregulowania równości płac, dopóki nie zmusi go do zmian nowa unijna dyrektywa, nad którą trwają już prace. Według polskich władz przepisy Kodeksu pracy są wystarczające i można je najwyżej doprecyzować. Oznacza to, że rząd promuje konkurencyjność opartą nie na innowacyjności, ale na niskich kosztach pracy, które nie zapewnią tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy - komentuje OPZZ.

Przeczytaj: Ustawą w lukę płacową. To byłby bat na dyskryminację w firmach

Potrzeba szerszych zmian

Na finiszu prac związanych z dyrektywą OPZZ dołączyło do kampanii informacyjnej prowadzonej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Jak podkreślają przedstawiciele związku, by unijna dyrektywa okazała się skuteczna powinna objąć jak największą liczbę firm i pracowników. Zgodnie z aktualnymi przepisami do publicznego udostępniania określonych informacji zobowiązani będą pracodawcy, zatrudniający co najmniej 250 pracowników.

- Naszym zdaniem należy obniżyć ten próg. Gdyby proponowane rozwiązania weszły w życie, z uwagi na strukturę polskiego rynku pracownicy ponad 99 proc. przedsiębiorstw w naszym kraju nie mieliby możliwości porównania swojego wynagrodzenia - wyjaśniają istotę problemu. Wobec tego OPZZ postuluje, aby przepisy dyrektywy obowiązywały w podmiotach zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

fot. Shutterstock

Jak zaznacza związek, mając na uwadze, że luka płacowa w większym stopniu dotyczy mikrofirm, dyrektywa powinna przewidywać odrębne, dostosowane do możliwości i potencjału mikroprzedsiębiorstw uregulowania w zakresie udostępniania danych na temat wynagrodzeń. Z kolei ustanawianie narzędzi lub metod porównywania wartości pracy zgodnie z zestawem obiektywnych kryteriów powinno się zawsze odbywać w ramach dialogu społecznego z partnerami społecznymi.

Kobiety zarabiają gorzej nawet w "kobiecych zawodach"

Wielkość luki płacowej w Polsce uzależniona jest od zawodu wykonywanego przez kobiety i mężczyzn. Z badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że największe rozmiary przybiera ona na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich.

Pracownice zatrudnione na najwyższych szczeblach zarządzania (jako przedstawicielki władz publicznych, wyższe urzędniczki i kierowniczki) otrzymywały wynagrodzenie o 26 proc. niższe niż mężczyźni wykonujący podobny zawód.

Najmniejsze różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn odnotowano w grupie pracowników biurowych oraz rolników i zawodów pokrewnych. Rozpiętość dysproporcji w zarobkach kobiet i mężczyzn zmienia się w zależności od branży, w której są oni zatrudnieni. Przeciętne wynagrodzenia kobiet są wyższe jedynie w budownictwie oraz w transporcie i gospodarce magazynowej.

Niższych zarobków niż mężczyźni kobiety mogą się spodziewać nawet w branżach stereotypowo kobiecych: edukacji, opiece zdrowotnej czy pomocy społecznej. Największe wartości luka płacowa osiąga w oferujących wysokie wynagrodzenia sekcjach związanych z działalnością finansową i ubezpieczeniami oraz informacją i komunikacją.