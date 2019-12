Mediolan. Pracownicy Adidasa pikietowali pod sklepem marki

Zwolnionych może zostać 41 pracowników. Inni możliwe, że będą przenoszeni.

Niebawem ma ruszyć runda negocjacji między związkowcami a przedstawicielami zarządzających firmą.

Adidas twierdzi, że globalnie zwiększa zatrudnienie. Nie skomentował jednak sytuacji we Włoszech.

Adidas we Włoszech ogłosił 13 grudnia, że przeniesie część swoich oddziałów. W wyniku tej decyzji około 41 pracowników firmy zostanie zwolnionych, a około 500 natomiast będzie musiało dostosować się do zmian. Czego konkretnie od tych pracowników firma oczekuje nie jest do końca zrozumiałe, ale może oznaczać ich relokację. Jak zaznacza footwearnews.com, z pół tysiąca pracowników część jest zatrudnionych w mieście Monza, część w Rzymie a część w Padwie i Veneto.

Organizujący pikietę związek zawodowy Filcams-Cgil Monza Brianza twierdzi, że z Włoch przeniesione będą działy finansowy, marketingu i łańcucha dostaw. Trafić mają do Porto w Portugalii. Związkowcy uważają, że takie działania Adidasa są ryzykowne i nie biorą pod uwagę pracowników.

Sekretarz związkowy Matteo Moretti powiedział włoskim mediom, że Adidas to marka z wielkimi dochodami i powinna z większym zrozumieniem dla pracujących podejmować decyzje o zmianach.

Jak podają zagraniczne media, istnieje szansa na zażegnanie sporu. Kierownictwo włoskiego oddziału obuwniczej marki zgodziło się spotkać ze związkowcami 23 grudnia. Jednak Moretti uważa, że to spotkanie niewiele wniesie do rozmowy. - Pozwoli najwyżej otworzyć dyskusję - mówił.

Zgodnie z włoskim prawem spotkanie rozpocznie 75-dniową rundę negocjacyjną. Może ona zaangażować do negocjacji nawet włoskie Ministerstwo Gospodarki, choć strona rządowa nie wypowiedziała się do tej pory w temacie.

Dopytywane przez media niemieckie centrum Adidas w Herzogenaurach nie skomentowało sytuacji w Mediolanie. Oceniło tylko, że trwa optymalizacja operacji w firmie i zmiany we włoskich oddziałach są częścią poprawy wydajności.

Niemieckie centrum marki podkreśliło w komunikacie, że w ujęciu globalnym Adidas zwiększa zatrudnienie. Wedle danych przekazanych mediom między wrześniem tego roku a roku ubiegłego zatrudnienie dla marki wzrosło o 1467 osób i w sumie pracuje dla koncernu, na świecie 57 493 pracowników.