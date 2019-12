Masowe strajki we Francji mogą spowodować paraliż komunikacyjny. Ambasada RP ostrzega

5 grudnia może być kulminacją tegorocznych strajków we Francji, stanowiących wyraz niezadowolenia z polityki prezydenta Macrona. Francuskie media alarmują, że może to być "czarny czwartek".

Strajkować ma większość służb publicznych m.in. pracowników transportu, co sprawi, że na ulice wyjadą tylko niektóre autobusy, tramwaje, pociągi i składy metra.

Zablokowano możliwość dokonywania nowych rezerwacji podróży na 5, 6 i 7 grudnia, a w niektórych przypadkach nawet do 8 grudnia - zwraca uwagę Ambasada RP we Francji.

Większość protestować będzie w sprawie odrzucenia reformy emerytalnej rządu i połączenia 42 istniejących programów emerytalnych w uniwersalny system punktowy. Poszczególne branże prezentują jednak różne postulaty.

Trzy centrale związkowe w służbie zdrowia (CGT, FO, SUD) także wezwały do protestu, choć w szpitalach był on zaplanowany na 17 grudnia. Co to oznacza dla pacjentów? Pomoc udzielaną na takiej samej zasadzie jak w niedziele i święta.

Oficjalnie zgłoszono organizację 150 manifestacji związkowych i społecznych w całej Francji.

Na ich trasie (w Paryżu z Dworca Północnego na Place de la Nation) - decyzją prefektury - zamknięte mają być wszystkie sklepy.

Ponadto na ulice mają wyjść anarchiści z "Czarnego Bloku", rolnicy i "żółte kamizelki" (ruch protestujący m.in. przeciwko rosnącym kosztom życia). Niewykluczone, że strajki będą przedłużone na kolejne dni, bo chętnych do tego nie brakuje.

Ambasada RP w Paryżu opublikowała ostrzeżenie dla Polaków we Francji, podkreślając, że od 5 grudnia 2019 można się spodziewać zarówno w regionie paryskim, jak i na terenie całej Francji paraliżu komunikacji miejskiej i kolei.

Zablokowano możliwość dokonywania nowych rezerwacji podróży na 5, 6 i 7 grudnia, a w niektórych przypadkach nawet do 8 grudnia. Informuje ona ponadto, że funkcjonalność powinny zachować linie zautomatyzowane paryskiego metra, tj. linie 1, 4, 7, 14. Ambasada podaje, że do strajku pracowników kolei i komunikacji miejskiej mogą się przyłączyć inne sektory oraz, że można się spodziewać protestów nauczycieli i studentów, a także zakłócenia funkcjonowania poczty.