Lato pod znakiem opóźnień i odwołanych lotów

Strajki francuskich kontrolerów lotów to potencjalny problem dla osób przebywających w Unii Europejskiej, które planują podróż latem 2023 r. Jak zauważa Money.pl, francuskie prawo umożliwia ochronę tamtejszych lotów krajowych, co oznacza, że jeśli wystąpią problemy, loty krajowe mają priorytet lub odwołuje się je w dalszej kolejności. Przepisy nie obejmują jednak rejsów z innych krajów, np. Niemiec, Hiszpanii, Włoch czy Wielkiej Brytanii.

Protesty we Francji sprawiły, że tylko 1 maja odwołano blisko 33 proc. lotów z największych lotnisk w tym kraju. Jak wylicza Ryanair, pierwsze cztery miesiące tego roku to ponad 50 dni protestów tej grupy zawodowej. Firma musiała w związku z tym odwołać ponad 3700 lotów.

Ryanair sporządził petycję, pod którą do końca kwietnia podpisało się 600 tys. pasażerów. Petycja wzywa Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, do zapewnienia swobody przemieszczania się i lotów obywateli europejskich w trakcie strajków kontrolerów lotów z Francji.

Strajki kontrolerów to jednak nie jedyny problem, z jakim przyjdzie zmagać się portom lotniczym. Zeszły rok i sezon letni uwidoczniły, że braki kadrowe są także w obsłudze naziemnej.

Liczba pasażerów wraca do tej sprzed pandemii, ale personelu ubywa

- Od półtora roku lotnictwo w Europie boryka się z ogromnymi problemami kadrowymi. Oczekiwania pracowników przekładają się na to, że próbują wymuszać na pracodawcach realizację swoich postulatów strajkami. A to uderza w regularność operacji lotniczych i czas obsługi na lotniskach - mówił Andrzej Kobielski, członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Air w rozmowie z Money.pl.

Prezes linii lotniczych Wizz Air zwraca także uwagę na fakt, że ze względu na wojnę w Ukrainie część przestrzeni powietrznej jest zamknięta.

- Ruch przekierowano na inne trasy, przez co są one bardziej obciążone, a w efekcie także kontrolerzy - mówi Jozsef Varadi, dyrektor generalny Wizz Aira. Varadi zauważa też, że proces szkolenia nowych kontrolerów ruchu lotniczego to proces długotrwały, zajmujący ponad dwa lata. To uniemożliwia zapełnienie braków w załogach lotnisk.

Wizz Air podjął już pewne ruchy, aby zabezpieczyć się na wypadek strajków. Varadi wylicza, że działy odpowiedzialne za bieżące zarządzanie operacjami lotniczymi jego firmy zwiększyły zatrudnienie o 150 osób.

Wizz Air ma też zaplanowane rezerwowe samoloty, aby szybciej reagować na awarie lub opóźnienia.

- Zakładamy też większe rezerwy personelu lotniczego i pokładowego. Chcemy uniknąć sytuacji, w której z powodu opóźnienia samolot w ogóle nie poleci, bo załodze skończył się określony prawem dobowy czas pracy - mówi Varadi. Podkreśla też, że od stycznia do marca tego roku firma zrealizowała na czas 99,8 proc. rozkładu lotów.

