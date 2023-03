Koniec sporu w Służbie Więziennej

- To duży przełom, bo do tej pory zarząd Służby Więziennej sam te zasady ustalał, a nam je przedstawiał do akceptacji. Praktycznie w wielu przypadkach nie mieliśmy możliwości przedstawienia swoich uwag – mówi cytowany przez Solidarność Marcin Kulig.

Jeden z zapisów porozumienia zobowiązuje pracodawcę do poinformowania związkowców przed rozpoczęciem konsultacji o puli środków przeznaczonych na nagrody.

- To bardzo ważne, bo do tej pory zazwyczaj nikt nic wcześniej nie wiedział. Teraz będziemy dążyli do tego, by zasady przyznawania premii zawsze były jak najbardziej klarowne i sprawiedliwe – mówi Marcin Kulig. Jak dodaje, nagrody uznaniowe są zazwyczaj przyznawane w Służbie Więziennej dwa razy w roku, w czerwcu oraz w grudniu, przed Świętami Bożego Narodzenia - wyjaśnia.

Podpisanie dokumentu jest równoznaczne z zakończeniem sporu zbiorowego, który związkowcy z „Solidarności” wszczęli z pracodawcą w grudniu 2021 roku. Był to pierwszy spór zbiorowy w służbach mundurowych w Polsce.

W całym kraju w Służbie Więziennej zatrudnionych jest niespełna 28 tys. funkcjonariuszy i 1,8 tys. pracowników cywilnych.

