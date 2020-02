Kickstarter. Pracownicy zakładają związek

Decyzję o związku poprzedziło głosowanie. Wynik wyniósł 46 za do 37 przeciw. Nim doszło do tego referendum, w firmie odbyła się debata o pomyśle. Portal techcrunch.com dotarł do jednego z komunikatów prezesa firmy Aziza Hassana, który był przeciwny powołaniu związku.

"Dynamika tego referendum nie oddaje filozofii naszej firmy" stwierdził w mailu przed głosowaniem przez pracowników. "Nie oddaje, jak podejmujemy decyzje." Sądził, że powołanie związku cofa przedsiębiorstwo w rozwoju i buduje w nim opozycję my kontra oni. Równolegle, gdy tylko ogłoszono wyniki głosowania, miał złagodzić ton. W komunikacie dla amerykańskich mediów, stwierdził, że respektuje decyzję zatrudnionych.

Kickstarter dołączył do grona innych technologicznych firm w Stanach, w których rośnie poparcie dla uzwiązkowienia. Takie próby są podejmowane w Spin, Instacart, Google, czy w BuzzFeed lub Vox.

Kickstarter to amerykańska firma administrująca portalem pod adresem kickstarter.com. Mieści się w Nowym Jorku, a została założona w 2009 r. Modelem biznesowym firmy jest wspieranie pomysłów biznesowych zgłaszanych przez użytkowników i gromadzenie na ich realizację środków finansowych przez kampanie. Takie zbiórki pieniędzy trwają zazwyczaj około miesiąca.

Dane firmy mówią, że do grudnia 2019 r. zebrała ona w sumie około 4,6 miliarda dolarów. Wsparło za jej pośrednictwem różne pomysły ponad 17 milionów osób. Liczba projektów, które udało się wesprzeć to 445 000. Są wśród nich: filmy, muzyka, pokazy dla publiczności, komiksy, przedsięwzięcia dziennikarskie, gry komputerowe, projekty technologiczne.

Platforma zapoczątkowała w internecie modę na zbiórki społecznościowe, które przez kolejne lata rozpowszechniły się i znalazły naśladowców także w Polsce.