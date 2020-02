Kaufland przejmie kolejne sklepy Tesco. Co z pracownikami?

Kaufland stanie się automatycznie stroną istniejących stosunków pracy i zastąpi dotychczasowego pracodawcę, czyli Tesco.

Przejmowani pracownicy Tesco nadal będą świadczyć pracę w tym samym mieście, co do tej pory.

Pracodawca przejmujący nie wyklucza, że zostaną oni przypisani do innego marketu Kaufland w tym samym mieście.

Postępowania urzędu dotyczyły przejęcia przez Kaufland Polska Markety części mienia spółek Snowfinch, Zodiac, BTN oraz Tesco. W wyniku koncentracji Kaufland nabył prawa do czterech powierzchni handlowych aktualnie użytkowanych przez Tesco Polska. Są to sklepy w Lublinie (ul. Orkana 4), Ostrołęce (ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 28), Wrocławiu (ul. Długiej 37/47) i Warszawie (ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 41).

Co będzie z pracownikami przejętych marketów? Już w styczniu Kaufland przejął trzy lokalizacje po Tesco w Krakowie przy ul. Wielickiej 259, Warszawie przy ul. Stalowej 60/64 oraz Gdańsku przy ul. Cienistej 30. NSZZ "Solidarność" Tesco informowała pracowników, co czeka ich po zmianach. Będą one także obowiązywały przy obecnych przejęciach.

Sieć Kaufland aktualnie posiada 216 marketów w Polsce i zatrudnia blisko 16 tys. pracowników różnego szczebla. W związku z kolejnymi planowanymi inwestycjami i otwarciami w różnych miejscowościach, sieć rusza z rekrutacją nowych pracowników. Sieć cały czas uruchamia nowe placówki. Wkrótce powiększy się o nowe obiekty w Częstochowie, Piastowie oraz w Zawierciu. Planowane są także otwarcia nowych marketów w Lublinie, Katowicach i Szczecinie.

