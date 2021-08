Katastrofalna sytuacja pielęgniarek. OZZPBOAiIT apeluje o spotkanie z premierem

- Być może premier nawet nie wie, że sytuacja jest katastrofalna. Nie wie, że pielęgniarki umierają w wieku 62 lat, podczas gdy statystyczna Polka dożywa 82 lat. A wynika to z bardzo trudnych warunków i ciężkiej pracy oraz braków kadrowych - mówi Beata Rozner, szefowa związku pracowników OIT.









Jedną z organizacji tworzących Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OZZPBOAiIT). Komitet Protestacyjny wysunął kilka zasadniczych postulatów pod adresem rządu, wśród nich żądanie pilnego spotkania z premierem.

O to, który z postulatów zgłoszonych przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy jest najważniejszy dla OZZPBOAiIT - pytamy Beatę Rozner, przewodniczącą tego Związku.

Beata Rozner: Wszystkie postulaty są istotne. Dla pielęgniarek, oprócz godnego wynagrodzenia, ważne są normy zatrudnienia, gdyż bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo pacjenta. Wiadomo, że jedna pielęgniarka nie jest w stanie zaopiekować się grupą 30 pacjentów. Podobnie w przypadku pielęgniarek, które pracują na oddziałach intensywnej terapii (OIT). One sprawują opiekę nad pacjentem nieprzytomnym, który nie powie, co mu dolega. Muszą samodzielnie, w oparciu o parametry życiowe chorego, zorientować się, co się z nim dzieje. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniej obsady pielęgniarek na OIT.

