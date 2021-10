Jest porozumienie. Ich pensje będą rosły przez najbliższe trzy lata

Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku otrzymali gwarancję corocznego wzrostu wynagrodzeń do 2024 roku oraz jednorazową nagrodę w wysokości 1500 zł brutto.

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", związek podpisał porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku. Jeden z jego zapisów zapewnia pracownikom spółki minimalne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń przez trzy najbliższe lata. Od 2022 roku do 2024 roku mają one rosnąć corocznie co najmniej o 2,2-2,5 proc.

Marek Frelich, przewodniczący „Solidarności” w rybnickich wodociągach podkreśla, że w kwietniu tego roku pracodawca podniósł fundusz wynagrodzeń o 2,66 proc. i przyznał pracownikom podwyżki.

- Domagaliśmy się prawie dwukrotnie wyższego zwiększenia funduszu wynagrodzeń, ale nie było na to szans. Podczas rozmów pracodawca podkreślał, że nie ma środków - mówi przewodniczący zakładowej „S”.

Związkowcy zgodzili się więc na podniesienie stawek zasadniczych o 50 zł brutto dla wszystkich pracowników z wyrównaniem od 1 lipca tego roku i jednorazową nagrodę w wysokości 1500 zł brutto.

W rybnickich wodociągach zatrudnionych jest ok. 260 osób.

