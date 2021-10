Jak założyć związek zawodowy

Związek zawodowy może założyć grupa licząca co najmniej 10 osób. Przystąpić do niego może każdy pracownik bez względu na to, jaką ma podpisaną umowę z pracodawcą.

Bartosz Dyląg

Bartosz Dyląg • 22 paź 2021 11:15





Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" (NSZZ "Solidarność") to jedna z dwóch największych central związkowych (Fot. PTWP)

Są dwa sposoby na utworzenie organizacji związkowej.

Możemy stworzyć komisję związkową przy funkcjonującym związku zawodowym lub założyć całkowicie nowy związek.

Poza zatrudnionymi na etatach czy umowach cywilno-prawnych do związków mogą należeć także pracownicy wykonujący pracę nakładczą, emeryci i renciści, a nawet bezrobotni.

W Polsce mamy zarejestrowanych około 7,5 tys. związków zawodowych. Dwie największe centrale związkowe to Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) z siedzibą w Warszawie, a także Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" (NSZZ "Solidarność") z Komisją Krajową w Gdańsku.

Związek zawodowy ma reprezentować i bronić pracowników

Według przepisów związek zawodowy to dobrowolna i samorządna organizacją ludzi pracy, która ma reprezentować i bronić praw, interesów zawodowych czy socjalnych. Z założenia ma on zagwarantowaną niezależność w działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego.

Do związku zawodowego może przystąpić każdy pracownik bez względu na to, jaką umowę ma podpisaną. Ponadto mogą do niego należeć pracownicy wykonujący pracę nakładczą, emeryci i renciści, a nawet bezrobotni.

W praktyce jednak do związków zawodowych przystępują najczęściej pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony. Związkowcy są bowiem chronieni przed szybkim zwolnieniem, a dla tej grupy pracowników to podstawowy atut w porównaniu z osobami na innych formach zatrudnienia.

Dwa sposoby

Związek zawodowy może założyć grupa licząca co najmniej 10 osób. Jednak nie każdy wie, że by stworzyć organizację związkową, nie trzeba tworzyć całkowicie nowego związku zawodowego. Wystarczy stworzyć komisję związkową przy funkcjonującym związku zawodowym. W tym przypadku jej zebranie założycielskie powinno przyjąć uchwałę o powołaniu związku zawodowego. Władze przesyłają kopie dokumentów do centrali związkowej i można działać.

Trudniej pójdzie nam z założeniem zupełnie nowego związku zawodowego. Pamiętajmy, że choć emeryci i renciści mogą do niego należeć, nie mogą go zakładać.

W tym przypadku potrzebne będzie opracowanie statutu i przygotowanie zebrania grupy założycielskiej, która przyjmie odpowiednie uchwały. Potem pozostaje złożyć odpowiednie dokumenty w sądzie i zarejestrować nowy związek.

Pracodawcę informuje się o powstaniu związku zawodowego poprzez przekazanie dokumentów związkowych - wypisu z KRS, kopii statutu i uchwał.

