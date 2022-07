Inicjatywa Pracownicza wchodzi w spór zbiorowy z Amazonem. Chce podwyżki o 1000 zł

km

• 14 lip 2022 16:45





OZZ Inicjatywa Pracownicza poinformowała, ze złożyła pismo, z którym oficjalnie wchodzi w spór zbiorowy przeciwko firmie Amazon. "Domagamy się podniesienia wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o stawkę godzinową o 6 zł brutto z dniem 1.08.2022, czyli o 1000 zł miesięcznie" czytamy. Organizacja podkreśla, że dalsze losy sporu zbiorowego będą zależały przede wszystkim od ustaleń podjętych na etapie mediacji (fot. Shutterstock)

OZZ Inicjatywa Pracownicza pismo informujące o wejściu w spór zbiorowy z Amazonem złożyła 13 lipca. Jak informują związkowcy, głównym celem jest podniesienie wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o stawkę godzinową o 6 zł brutto z dniem 1.08.2022, czyli o 1000 zł miesięcznie. Jak piszą związkowcy "pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa do podjęcia niezwłocznie rozmowy z przedstawicielami naszego związku, którego celem ma być rozwiązanie sporu na drodze porozumienia, a jeśli rozmowy te nie przyniosą efektu, do rozmów włączy się mediator".

Organizacja podkreśla, że dalsze losy sporu zbiorowego będą zależały przede wszystkim od ustaleń podjętych na etapie mediacji. Jeśli nie przyniosą one oczekiwanego przez związkowców efektu "organizacja związkowa po uzyskaniu zgody pracowników, jest gotowa przystąpić do strajku w dniu 14 października".

O komentarz do sytuacji poprosiliśmy firmę Amazon.

- Naszym celem jest oferowanie konkurencyjnych wynagrodzeń i świadczeń we wszystkich regionach, w których jesteśmy obecni. Pracownicy stopnia początkowego otrzymują wynagrodzenie początkowe w wysokości 22,50 złotych brutto za godzinę, które może wzrosnąć nawet o 15 proc. premii przyznawanej m.in. za obecności w pracy. Dodatkowo oferujemy szeroki wachlarz benefitów takich jak bezpłatne ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, darmowy transport do i z pracy na wybranych trasach czy posiłki za 1 złoty, a wszystko to dostępne już od pierwszego dnia pracy. Co roku przeprowadzamy proces przeglądu płac we wszystkich lokalizacjach i dla wszystkich stanowisk. Poinformujemy pracowników o rezultatach corocznego przeglądu wynagrodzeń i podwyżce wynagrodzeń, gdy proces zostanie zakończony - czytamy w otrzymanej odpowiedzi.

