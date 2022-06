Inflacja w górę, pensje w miejscu. Kolejne zakłady walczą o podwyżki

km

- Inflacja szaleje, ceny są bardzo wysokie, a realna wartość płac - coraz niższa - wyjaśnia Jan Seweryn, przewodniczący MOZ NSZZ "Solidarność" w MAN Bus, PKC Group Poland Starachowice i Apleona HSG. Solidarność skierowała do zarządów MAN Bus i PCK Group Poland pisma, w których domaga się podwyżek. Solidarność skierowała do zarządów MAN Bus i PCK Group Poland pisma, w których domaga się podwyżek (fot. PTWP)

- Obecny poziom płac jest dla pracowników niesatysfakcjonujący, co przekłada się na odejścia z zakładu i poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Trzeba dodać, że wśród odchodzących z firmy są pracownicy z dużym doświadczeniem zawodowym. Duża rotacja pracowników ma negatywne skutki dla zakładu. Uważamy, że podwyżka płacy jest konieczna, a jej jak najszybsze wprowadzenie przełoży się pozytywnie zarówno dla firmy jak i dla jej pracowników - czytamy w piśmie Jan Seweryna skierowanym do zarządu MAN Bus. Podobne pismo skierowane zostało do PKC Group.

- W PKC wynagrodzenia dużej części pracowników są niewiele wyższe niż obecna płaca minimalna. W MAN Bus jest nieco lepiej, ale to z kolei praca wykonywana w ciężkich warunkach - lakierowanie, spawanie, montowanie. Ludzie, jeśli widzą, że nie ma szans na podwyżki, po prostu odchodzą. Nawet tacy, którzy przepracowali w starachowickich zakładach wiele lat. Dziwi mnie to, że pracodawca nie reaguje na to, że z każdego z tych zakładów odchodzi co miesiąc ok. 30 pracowników - wyjaśnia Jan Seweryn.

Jak dodał, nie otrzymał jeszcze odpowiedzi na swoje pisma.

