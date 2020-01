Indie przed groźbą wielkiego strajku w sektorze bankowym

Jak informuje The Hindu, jeśli pierwsza akcja protestacyjna nie przyniesie skutku, będzie kontynuowana od 11 do 13 marca. Gdyby pracodawcy nie chcieli i po tym strajku zasiąść do rozmów, 1 kwietnia zacznie się strajk bezterminowy. Związki ostrzegają, że mogą zmobilizować grono 40 000 osób nawet w 20 z publicznych banków w Indiach.

Pracujący i związkowcy walczą o podwyżki, bo od 27 miesięcy nie doczekali się konstruktywnych propozycji płacowych ze strony pracodawców. W ich ocenie przedstawicielom instytucji finansowych brakuje respektu do ich pracy.

W wypowiedzi dla mediów jednego ze związkowców podkreślał on, że problemem są także brakujące kadry w sektorze bankowym. Wakaty nie są uzupełniane tak szybko, jak powinny, co prowadzi do obciążenia pracujących kolejnymi obowiązkami.

