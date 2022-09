Henkel zaczyna grupowe zwolnienia w Polsce

jk

Zwolnienia grupowe w polskim Henklu rozpoczną się już w październiku 2020 roku. Pracownicy będą mogli liczyć na dodatkowe odprawy. Jak wysokie? Henkel ma w Polsce dwie firmy: Henkel Polska Operations oraz Henkel Polska (Fot. mat. pras.)

Jak informuje Marcin Zabochnicki, przewodniczący „Solidarności” w Henklu Polska, pracownicy firmy otrzymają dodatkowe odprawy w wysokości od dwóch do sześciu miesięcznych wynagrodzeń. Osoba, która przepracowała w firmie mniej niż 2 lata, otrzyma dodatkową odprawę równą dwóm wynagrodzeniom brutto. Przy stażu pracy wynoszącym od 2 do 8 lat będą to cztery miesięczne wypłaty. Natomiast pracownicy posiadający dłuższy staż otrzymają odprawę wynoszącą równowartość półrocznego wynagrodzenia.

"Solidarność" podkreśla też, że zwalnianym osobom będą przysługiwały odprawy zapisane w Kodeksie pracy.

Restrukturyzacja w Henklu jest związana z likwidacją dwóch działów i stworzeniem w ich miejsce nowego. W Polsce pracę stracą 42 osoby. O tym, kto zostanie zwolniony, zdecyduje pracodawca - związkowcy nie będą uczestniczyć w rozmowach.

- Zlikwidowane zostaną dublujące się stanowiska oraz stanowiska „mikromenedżerów”, czyli osób zarządzających zespołami liczącymi po kilku pracowników – wyjaśnia Marcin Zabochnicki.

Jak zaznaczają związkowcy, zwalniani pracownicy nie stracą nagród jubileuszowych. Wypłacone one zostaną tym osobom, które w przyszłym roku nabyłyby do nich prawo. Firma pomoże także pracownikom w znalezieniu nowej pracy, napisaniu CV i przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Henkel ma w Polsce dwie firmy: Henkel Polska Operations oraz Henkel Polska. Pierwsza z nich zajmuje się produkcją m.in. środków czystości, druga - sprzedażą.

