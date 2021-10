Handel w niedzielę. Będzie protest w Warszawie

Krajowa Sekcja Handlu NSZZ Solidarność zapowiada manifestację przeciwko pracy w niehandlowe niedziele.

Biedronka od lipca zaczęła przekształcanie swoich sklepów w placówki pocztowe (fot. Shutterstock)

Manifestacja w "Obronie wolnych niedziel, godnej pracy i płacy" odbędzie się 4 listopada pod Polską Organizacją Dystrybucji i Handlu.

- Pokażmy swoje niezadowolenie i determinację, mówiąc "nie" przymuszaniu do pracy w niedziele niehandlowe, broniąc godnych warunków pracy, w tym prawa do godziwego wynagrodzenia oraz poszanowania prawa do godnego wypoczynku w niedzielę - piszą organizatorzy manifestacji - Krajowa Sekcja Handlu NSZZ Solidarność i Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność przy JPM Polska.

Manifestacja rozpocznie się o godzinie 12 w Alejach Ujazdowskich (siedziba POHiD), następnie przejdzie pod ambasady francuską oraz niemiecką. Wszędzie wręczone zostaną petycje dotyczące głównych haseł protestu.

Kilka tygodni temu działające w sieci związki zawodowe poinformowały, że w związku z brakiem konsultacji z zatrudnionymi odnośnie przejścia sklepów pod szyld placówek pocztowych coraz więcej pracowników postanawia odejść.

- Sklepy są coraz dłużej otwarte, do 22:00, do 23:00, do 23:30. Dodatkowo otrzymaliśmy otwarte niedziele. Kierownicy sklepów rozkładają ręce, bo nie mają pełnych obsad w ostatni dzień tygodnia. Co chwilę do związku spływają informację o kolejnych osobach, które wypowiadają umowy z powodu zbyt dużej ilości pracy – wyjaśniał w rozmowie z PulsHr.pl, Piotr Adamczak, szef Solidarności w Jeronimo Martins Polska.

Biedronka od lipca zaczęła przekształcanie swoich sklepów w placówki pocztowe. Na początku podano informację o tym, że w 110 marketach będzie można zrobić zakupy w niedzielę. Usługi pocztowe zaproponowano zarówno w większych miastach Polski, jak i w miejscowościach związanych z ośrodkami wypoczynkowymi.

