Grozi nam paraliż ruchu lotniczego. "Mamy bardzo trudną sytuację"

Do końca kwietnia kolejnych 136 kontrolerów ruchu lotniczego zrezygnuje z pracy w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Do 1 kwietnia z pracy odeszły 44 osoby. - Mamy bardzo trudną sytuację w związku ze stanowiskiem kierownictwa PAŻP i żądaniami związków zawodowych - mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

PAŻP odpowiada za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą (fot. PTWP)

Co fala odejść z PAŻP może oznaczać dla Polski? Nic dobrego. Na początku kwietnia Eurocontrol (odpowiada za kontrolę agencji lotniczych na całym kontynencie) ogłosił, że jest gotowy na wyjątkowo dotkliwy dla nas scenariusz - wdrożenie programu kasowania połączeń do i z Polski oraz lotów do i z północnej Europy nad naszym terytorium.

Na temat trudniej sytuacji w agencji i możliwości paraliżu ruchu lotniczego na antenie Radia Plus mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Mamy bardzo trudną sytuację w związku ze stanowiskiem kierownictwa PAŻP i żądaniami związków zawodowych. W ubiegłym tygodniu nastąpiła zmiana kierownictwa. Nowa prezes prowadzi bardzo intensywne rozmowy ze związkowcami. W międzyczasie nałożyło nam się wystąpienie dyrektora generalnego komisji transportu UE, pana Hololeia, w którym wprost wskazano na zagrożenia wynikające z sytuacji, kiedy 180 kontrolerów składa wypowiedzenia i zagraża to olbrzymimi kłopotami w polskiej przestrzeni powietrznej - tłumaczy minister.

Przeczytaj: Ostry spór w wieży kontroli lotów. Czy latanie wciąż jest bezpieczne?

Pod koniec marca pracę w PAŻP stracił Janusz Janiszewski. Na jego miejsce Ministerstwo Infrastruktury powołało Anitę Oleksiak, do tej pory związaną z drogownictwem. Była m.in. szefową gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Powołanie nowej szefowej polskich kontrolerów sytuacji jeszcze w PAŻP nie uspokoiło.

- Ja jestem optymistą i mam nadzieję, że obydwie strony znajdą kompromis i rozwiązanie, którego skutkiem będzie bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej - mówi Adamczyk.

PAŻP odpowiada za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje także nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie. Jest też jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego.

