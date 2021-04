Grammer Automotive Polska podnosi pensje i dodaje nagrody jubileuszowe

Pracownicy Grammer Automotive Polska w Sosnowcu z ponad rocznym stażem od kwietnia zarobią o 240 zł brutto więcej. Na 200 zł brutto podwyżki mogą liczyć z kolei pracownicy z krótszym stażem pracy.

Autor:KDS

• 1 kwi 2021 19:30





Grammer Automotive Polska w Sosnowcu zatrudnia ok. 280 osób. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Jak informuje Śląsko-Dąbrowska Solidarność, poza wzrostem wynagrodzeń, którego wysokość uzależniona jest od stażu pracy, związkowcy wynegocjowali również nagrody jubileuszowe. Zasady ich wypłacania zostały wpisane do regulaminu wynagrodzeń. W zależności od stażu pracy wyniosą one od 500 do 1000 zł brutto. Prawo do pierwszej nagrody stażowej pracownik nabędzie po dziesięciu latach pracy w Grammerze.

Jak przyznaje Izabela Będkowska, przewodnicząca „Solidarności” w Bitron Poland, która zrzesza w swoich szeregach pracowników Grammera, nagroda jubileuszowa w tej firmie jest zupełną nowością. Wylicza też, że tym i w przyszłym roku prawo do nagrody uzyska w sumie 55 osób – podkreśla.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Grammer Automotive Polska w Sosnowcu produkuje elementy z tworzyw sztucznych dla branży motoryzacyjnej. Zatrudnia ok. 280 osób.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.