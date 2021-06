Górnicy i energetycy ruszają na Warszawę. Będą ich tysiące

Na środę 9 czerwca zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków wzywa swoje organizacje oraz pracowników do udziału w manifestacji. Na ulicach Warszawy mają pojawić się tysiące niezadowolonych pracowników.

Manifestacja zaplanowana została na środę 9 czerwca 2021 r. Start o godz. 12.00 przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce (ul. Jasna 14/16a). Następnie protestujący przejdą przed siedziby: Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Do udziału w niej zachęca również Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

- W związku z brakiem dialogu społecznego, łamaniem praw pracowniczych i związkowych, zagrożeniem utratą miejsc pracy oraz zagrożeniem utraty bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego kraju (...) w imieniu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" zwracam się do wszystkich pracowników, nie tylko tych zatrudnionych w branży paliwowo-energetycznej, o wzięcie udziału w organizowanej w dniu 9 czerwca 2021 r. akcji protestacyjnej w Warszawie - napisał związkowiec.

Pod decyzją o powołaniu Komitetu podpisali się liderzy 16 organizacji związkowych. Oczekują oni m.in. wyjaśnienia planu wydzielenia z grup energetycznych aktywów wytwórczych opartych na węglu i skupienia ich w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Związkowcy chcą doinwestowania krajowego systemu energetycznego w oparciu o konwencjonalne i stabilne bloki energetyczne. Komitet postawiał sobie za cel prowadzenie działań związanych z „odpowiednią ścieżką dojścia krajowej transformacji energetycznej”.

- Od wielu lat jesteśmy zapewniani, że tzw. zielona transformacja będzie sprawiedliwa, że nie będzie powtórki z lat 90-tych z zamykaniem zakładów pracy i wyrzucaniem z dnia na dzień tysięcy pracowników na bruk. OPZZ podkreślało, że w trakcie transformacji każde miejsce pracy ma znaczenie, a proces zmian należy przeprowadzać rozważnie, tak aby nie powodował kosztów społecznych. Już w maju ubiegłego roku zwracaliśmy się do premiera Morawieckiego o podjęcie, na szczeblu krajowym, rozmów o przekształceniach w górnictwie i energetyce. To ważny temat, bo realizując oczekiwania społeczne dotyczące ograniczenia dwutlenku węgla w atmosferze, zlikwiduje się setki tysięcy miejsc pracy. Niestety, rząd nie podjął tej inicjatywy, a rozmowy ze związkami zawodowymi rozpoczął dopiero po strajkach górników Polskiej Grupy Górniczej. Rozmowy ograniczyły się głównie do tej spółki i do wydobycia węgla kamiennego - czytamy z kolei w komentarzu przesłanym przez OPZZ.

Węgiel brunatny

Przypominają oni również, że właśnie jesteśmy świadkami rozpoczęcia likwidacji miejsc pracy w sektorze węgla brunatnego. Mowa o Zagłębiu Konińsko-Turowskim czy sytuacji, gdzie prywatny właściciel zamknął kopalnię w Adamowie. Pracownicy - jak zaznaczają związki - wbrew zapewnieniom o sprawiedliwej transformacji, nie otrzymali ofert pracy.

- Kilka dni temu wybuchła sprawa KWB Turów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po rozpatrzeniu skargi Czech, wezwał do wstrzymania wydobycia węgla w kopalni. Okazało się, że można jednym orzeczeniem, w ciągu jednego dnia wstrzymać funkcjonowanie wielkiego przedsiębiorstwa, co może oznaczać jego likwidację. Eurosceptycy natychmiast wytknęli Unii jej bezduszną, urzędniczą twarz. Chwilę później wyszło na jaw, że sprawa toczy się od pięciu lat. W styczniu 2016 roku Czesi wyrazili obawy, że polskie plany rozbudowy turowskiej „odkrywki” mogą mieć przykre konsekwencje dla położonych w pobliżu granicy miejscowości. Ostrzegali, że ich mieszkańcom w przyszłości zabraknie wody pitnej. W połowie grudnia 2016 roku powołano polsko-czeską grupę roboczą. Po czym – jak twierdzą Czesi – sprawy utknęły w martwym punkcie. Dzisiaj, po feralnym orzeczeniu TSUE, przedstawiciele rządu rzucili się do negocjacji ze stroną czeską. „Cóż, czasami musi dojść do kryzysu, żeby rozwiązać spór” - jak to zgrabnie ujął wicepremier Sasin - komentują najświeższe wydarzenia związane z wydobyciem węgla w Polsce.

Czas manifestacji

Związkowcy uważają, że rząd do tej pory nie podjął rozmów ze związkami zawodowymi w sektorze węgla brunatnego, o co OPZZ apeluje od lat.

- Rząd tworzy nowe konstrukcje prawne jak Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, ale nie rozmawia o tym ze związkami zawodowymi. To budzi niepokój i łamie zasady współpracy ze stroną związkową w zakresie wprowadzania zmian strukturalno-organizacyjnych. OPZZ oczekuje gwarancji powstania układu zbiorowego pracy stabilizującego sytuację pracowników. Domagamy się konkretnych działań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy w miejsce utraconych na skutek transformacji energetycznej, w tych rejonach gdzie będą one likwidowane. Istotną rolę w tym zakresie może odegrać Krajowy Plan Odbudowy, jeżeli dobrze go wykorzystamy - apelują związkowcy.