Gorąco w Fortum, jest zawiadomienie do prokuratury. "Nasza cierpliwość się wyczerpała"

„Solidarność” działająca w Fortum Power and Heat Polska złożyła do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przez pracodawcę przestępstwa polegającego na utrudnianiu prowadzenia działalności związkowej. Chodzi o spór zbiorowy dotyczący podwyżek wynagrodzeń, który nie jest uznawany przez zarząd firmy. Związkowcy nie wykluczają także przeprowadzenia akcji protestacyjnych.

Jak informuje "Solidarność", doniesienie zostało złożone w w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia Śródmieście 5 stycznia.

- Zarząd Fortum od miesięcy nie uznaje sporu zbiorowego, co uniemożliwia rozpoczęcie rokowań dotyczących zgłoszonych przez nas postulatów. Zdecydowaliśmy się zawiadomić prokuraturę, bo w naszej ocenie pracodawca łamie prawo - wyjaśnia Andrzej Śpiewak, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Fortum.

„Solidarność” wraz z działającym w Fortum Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego zgłosiły żądania płacowe w trybie sporu zbiorowego w kwietniu ubiegłego roku. Zarząd spółki zakwestionował jednak istnienie sporu i dotychczas nie podjął negocjacji.

- Nasza cierpliwość się wyczerpała. Liczymy, że prokuratura zajmie się sprawą i pracodawca wreszcie przystąpi do rozmów. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, nie wykluczamy rozpoczęcia akcji protestacyjnych - tłumaczy Śpiewak. - Spotkania odbywają się, ale wyglądają one tak, że pani dyrektor HR informuje nas o decyzjach podejmowanych przez zarząd i mówi, że nie podlegają one żadnym negocjacjom – zaznacza.

Związkowcy domagają się wzrostu płac dla wszystkich pracowników w wysokości 10 proc. średniego wynagrodzenia w firmie.

Fortum Power and Heat Polska posiada w Polsce dwie elektrociepłownie – w Częstochowie i Zabrzu.

