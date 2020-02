Francuscy kierowcy Ubera planuja strajk

Obok wylogowywania się przygotowywane są pikiety, w tym 6 marca w Paryżu, pod siedzibą Ubera.

Kierowcy i związkowcy walczą o ubezpieczenie zdrowotne.

To kolejna odsłona sporu, w jakim kierowcy wykonujący pracę nie są traktowani jako pracownicy.

INV wezwał kierowców nie tylko do wstrzymania się od pracy dla właściciela aplikacji, ale i do manifestacji. Ma się ona odbyć 6 marca w Paryżu, pod francuskim oddziałem Ubera. Jak informuje connexionfrance.com, także w lokalnych oddziałach Ubera mają zbierać się pracujący dla tego przedsiębiorstwa.

Powodami niezadowolenia kierowców i związkowców są wysokie odsetki od płatności, jakie pobierają właściciele aplikacji mobilnych, brak minimalnego wynagrodzenia dla kierującego przy wykonanym zleceniu. Nie podoba się kierującym także praktyka zawieszania kierowcy, jeśli wielokrotnie odrzuci on propozycję wykonania kursu.

Wypowiadający się w imieniu INV Brahmin Ben Ali zapowiedział, że wielu kierowców Ubera, aplikacji Kapten i Marcel (działających analogicznie jak Uber) przygotowuje się do strajku. Określił akcję strajkową jako próbę zatrzymania działania aplikacji 6 marca.

Kluczem do porozumienia jest ochrona społeczna, jakiej domagają się kierowcy. Ich praca wykonywana bez zabezpieczenia i ubezpieczenia zdrowotnego, jest kluczowym elementem, który popycha związkowców do akcji.

Uber jest w sporze z kierowcami we Francji od kilku miesięcy. Od jesieni trwało kilka akcji protestacyjnych kierowców tej aplikacji. Blokowali centra logistyczne w kraju. Taka blokada odbyła się m.in. w Aubervilliers w Seine-Saint-Denis i w Paryżu.

Sytuacja kierowców Ubera i innych aplikacji we Francji jest kontrowersyjna. Są oni przykładem osób pracujących w tzw. gig economy. Ostatnią sprawą, w której poddano w wątpliwość status tak pracujących była historia dostarczyciela jedzenia. Pracował on dla Deliveroo. W pierwszej połowie lutego sąd nakazał zapłatę 30 000 euro firmie koordynującej aplikację. Argumentem za taką karą było naruszenie przez firmę zasad zatrudnienia wobec jednego z pracujących. Ten zdołał zamienić swoją umowę z kontraktu wykonawcy, na umowę o pracę. Deliveroo nie wyklucza, że zaskarży tę decyzję sądu.

Związkowcy wzywający do protestu kierowców także do tej sprawy się odnieśli. Wezwali osoby dostarczające jedzenie za pośrednictwem Deliveroo do przyłączenia się do akcji przygotowywanej przez INV.