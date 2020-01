FedEx walczy z uzwiązkowieniem. Wyciekły nagrania ze spotkań wewnętrznych

Dowodem na działania FedEx mają być nagrania ze spotkań zatrudnionych z menedżerami.

W zapisach rozmów ujawniono wypowiedzi o związkach, jako o "elemencie ryzyka", zachęcano również pracowników do jednoznacznego mówienia "nie" związkowym aktywistom.

Jak wynika z danych Economic Policy Institute, FedEx wydaje duże pieniądze na kampanie zwalczające samoorganizację zatrudnionych.

Informację, że FedEx stara się storpedować próbę uzwiązkowienia przekazał "The Guardian." Brytyjska gazeta nie tylko opisała sprawę, ale i pozyskała nagrania dokumentujące próby zdemotywowania pracowników. Osoby, do jakich dotarli dziennikarze, przekonują, że zmuszono je do uczestnictwa w spotkaniu antyzwiązkowym kilka lat temu. Nagrania dotyczą właśnie takich spotkań, które odbyły się w latach 2015 i 2016.

W treści płynącej z nagrania podkreśla się, że związek to forma bariery między pracodawcą a pracownikami. W ocenie organizatorów spotkania, jeśli przekaz pracowników będzie dość wyraźny - "Nie chcemy was tu" - aktywiści zrezygnują ze swojej kampanii na rzecz uzwiązkowienia. W treści nagrania pojawiają się też anegdoty o związkach i ich dyskredytacja.

Jeden z menedżerów twierdzi, że związki zawodowe to bardzo ryzykowny element gospodarki, który można przyrównać do hazardu. Dotyczy to zwłaszcza wszelkich negocjacji prowadzonych z takimi organizacjami. - To jak wycieczka do Vegas i rzucanie kośćmi - pada cytat.

W nagraniach pojawia się też zarzut, że za inicjatywą powołania związku stoi w sumie UPS, bezpośredni konkurent FedEx na rynku przesyłek w Stanach Zjednoczonych.

FedEx jest w czołówce amerykańskich firm płacących za kampanie antyzwiązkowe. (fot. flickr.com/CC BY-SA 2.0)

Jak wynika z raportu Economic Policy Institute, FedEx w ostatnich latach bardzo aktywnie stara się zwalczać aktywistów związkowych, którzy działają w firmie. Z danych Instytutu wynika, że firma logistyczna wydała 837 000 dolarów między 2014 a 2018 r., by zwalczać uzwiązkowienie. Pieniądze te trafiają do firm wyspecjalizowanych w walce z próbami organizacji lub samoorganizacji pracujących. Raport Instytutu bazuje na publicznych danych pozyskanych z Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych. Wynika z nich, że FedEx jest w czołówce firm płacących za kampanie antyzwiązkowe. Instytut podsumowuje, że działania tej firmy w latach 2014 do 2018 Instytut osiągnęły zakładany cel. Jako dowód przywołuje referenda w centrach logistycznych FedEx w USA w wymienionym okresie, w których załogi odrzuciły pomysł uzwiązkowienia. W kilku innych centrach proces nie dotarł nawet do głosowania. Jak uzasadnia Economic Policy Institute, był to efekt aktywnego działania firmy. Czytaj też: Francuskie związki zawodowe nie odpuszczają Ostatnia przegrana FedEx związana ze związkami miała miejsce w kwietniu 2019 r. kiedy pracownicy firmy zdecydowali się utrzymać związek w swoim zakładzie w Stockton, w stanie Kalifornia. Komórka związkowa w tym zakładzie należy do porozumienia związkowego Teamsters. Jednak skala omawianego uzwiązkowienia nie jest duża. Zakład liczy około 50 pracowników. W głosowaniu o związku oddano 47 głosów, 31 za utrzymaniem związku, 16 za jego rozwiązaniem. Jak przekonywały wówczas media amerykańskie, związek w Stockton był jedynym, jaki działał w FedEx a jego możliwości były bardzo ograniczone. Związkowcy z Teamsters przekonywali w minionych latach i miesiącach, że będą walczyć o powołanie związków w zakładach i wśród kierowców FedEx. Teamsters działa w UPS zrzeszając około 261 000 pracowników w tej logistycznej firmie. To aktywna i dobrze zorganizowana centrala związkowa.

