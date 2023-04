FCA Poland podnosi pensje. To druga podwyżka w tym roku

W maju miesięczne wynagrodzenia pracowników tyskiego zakładu FCA Poland, wchodzącego w skład koncernu Stellantis, wzrosną o 405 zł brutto. To kolejna podwyżka w tym roku.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", majowa podwyżka została zagwarantowana w porozumieniu podpisanym przez pracodawcę i związki zawodowe.

Obok podwyżek pracownicy w służbie utrzymania ruchu mogą liczyć także na dodatki. Jak wskazują związkowcy, osoby wykonujący pracę w systemie ciągłym będą otrzymywały dodatek wynoszący 400 zł brutto, czyli o 160 zł więcej niż do tej pory. Natomiast dodatek dla pracowników, którzy zgodnie z harmonogramem, będą przychodzili do pracy w niedziele, został podwyższony ze 120 zł do 200 zł brutto.

Przewodnicząca „Solidarności” w firmie Wanda Stróżyk przypomina, że w styczniu weszła w życie podwyżka wynegocjowana z pracodawcą przez związki jeszcze w 2022 roku. To oznacza, że w sumie w tym roku zarobki w zakładzie wzrosły o 817 zł brutto.