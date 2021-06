Emerytury stażowe coraz bliżej. Związkowcy idą z projektem do Sejmu

Niedawno Piotr Duda, szef NSZZ "Solidarność" zapowiedział walkę o emerytury stażowe. Przyszedł czas na kolejny krok. W piątek (18 czerwca) złożył u marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy.

- Formalności stała się zadość, dokumenty zostały złożone - podkreślił cytowany przez serwis Tysol.pl Piotr Duda. - Nie zatrzymujemy się, korzystamy z demokracji bezpośredniej i z możliwości, które daje nam prawo. Nie oglądamy się na polityków. Oglądaliśmy się na nich przez ostatnich 6 lat i sprawy wciąż stoją w miejscu. Dlatego bierzemy je w swoje ręce i mam nadzieje, że do końca czerwca w sposób formalny zostaną sprawdzone podpisy w Sejmie, a eksperci i prawnicy sprawdzą formalności wiązane z założeniem Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Następnie na zebranie podpisów będziemy mieli trzy miesiące. Na pewno nas nie satysfakcjonuje 100 tys. podpisów, bo jest tak duże zainteresowanie tą inicjatywą obywatelską, że chcemy ich zebrać jak najwięcej. A państwo dobrze wiecie, że my podpisy potrafimy zbierać, tak było chociażby z inicjatywą dotyczącą wolnych niedziel, czy referendum emerytalnym, gdzie ilość zebranych podpisów szła w miliony. Chcemy przez to pokazać politykom, w szczególności Zjednoczonej Prawicy, że w nowym ładzie powinien znaleźć się projekt dotyczący emerytur stażowych - dodał.

Przypomnijmy, w maju tego roku „Solidarność” podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, aby wprowadzić pod obrady parlamentu projekt ustawy o emeryturach stażowych.

- Nie mamy na co dłużej czekać, byliśmy cierpliwi przez ostatnie sześć lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Widząc działania rządzących przez ostatnie 6 lat, musimy przejąć sprawy w swoje ręce, w ręce obywateli. Jako „Solidarność” chcemy w sposób prawny, logistyczny, pomóc obywatelom przegłosować w Sejmie ustawę o emeryturach stażowych - mówił wówczas Piotr Duda, .

Co w projekcie

Projekt przewiduje wprowadzenie emerytur stażowych, z których kobiety mogłyby korzystać po 35 latach opłacania składek emerytalnych, a mężczyźni po 40 latach (bez względu na wiek). Nabycie prawa do emerytury stażowej byłoby uzależnione od jej wysokości. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, świadczenie „przysługiwałoby pod warunkiem, że jej wysokość ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki nie jest niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego”.

W uzasadnieniu do projektu czytamy również, że możliwość przejścia na emeryturę stażową byłaby "swego rodzaju nagrodą dla ubezpieczonych, którzy w młodym wieku rozpoczęli pracę zarobkową, a następnie przez wiele lat regularnie opłacali składki na ubezpieczenie emerytalne".

- Przejście na taką emeryturę byłoby uprawnieniem a nie obowiązkiem ubezpieczonego. Mógłby on nie składając wniosku o taką emeryturę bez jakichkolwiek ograniczeń kontynuować wykonywanie pracy po osiągnięciu okresu ubezpieczenia uprawniającego do emerytury stażowej. Konsekwencją długiego i nieprzerwanego okresu wykonywania pracy zarobkowej jest jednak w wielu wypadkach utrata sił uniemożliwiająca jej kontynuowanie do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. W takim przypadku legitymujący się długim okresem ubezpieczenia mógłby zakończyć wykonywanie pracy i cieszyć się z zasłużonej emerytury – tłumaczą związkowcy w uzasadnieniu.

Piotr Duda, szef NSZZ "Solidarność" złożył u marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy o emeryturach stażowych (Fot. Tysol.pl)

OPZZ też walczy o emerytury stażowe

Nie tylko "Solidarność", ale również Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych walczy (od 11 lat) o wprowadzenie emerytur stażowych. Związkowcy przekonują, że jeżeli pracownica odprowadza składkę 35, a pracownik 40 lat, to zgromadzili oni odpowiednio wysoki kapitał, by utrzymać emeryturę co najmniej na poziomie minimalnym.

- Oznacza to, że emerytury stażowe są neutralne dla sytemu ubezpieczeń społecznych. Nikt do nich nie dopłaca - przekonują w OPZZ.

Związek wyjaśnia, że tylko w przypadku, gdyby na koncie w ZUS pracownik nie uzbierałby wystarczającej puli środków, by wygenerować emeryturę minimalną, wtedy byłaby potrzebna dopłata ze strony państwa. Jednak OPZZ szacuje, że takich przypadków nie będzie wiele. Przy stażu ubezpieczeniowym 35-40 lat powinno udać się zgromadzić wymagany kapitał.

We wrześniu 2020 roku związek przed pałacem prezydenckim zorganizował publiczne czytanie noweli Gustawa Morcinka "Łysek z pokładu Idy". Jak tłumaczy lewicowy polityk i działacz społeczny Łukasz Mycka, wybór lektury nie był przypadkowy.

- W ten sposób chcemy pokazać prezydentowi, że nawet koń doczekał się emerytury i po latach ciężkiej i ofiarnej pracy opuścił górnicze chodniki. Dzisiaj nie wszyscy pracownicy dożywają do emerytury, spełnienie przez prezydenta obietnicy danej przed wyborami zdecydowanie poprawiłoby ich sytuację - komentował Łukasz Mycka w rozmowie z PulsHR.pl.

Także na początku 2021 r. OPZZ postanowiło przypomnieć prezydentowi Andrzejowi Dudzie o jego przedwyborczej obietnicy. W odpowiedzi Kancelaria Prezydenta podtrzymała swoje stanowisko w tej sprawie. Przedstawiciele prezydenta zaznaczali wtedy, że cały czas trwają prace nad różnymi wariantami tego rozwiązania. Jednocześnie priorytetem jest walka z COVID-19. W praktyce oznacza to, że nie ma żadnego terminu finału sprawy.

Pracodawcy podchodzą z dystansem

W opinii Konfederacji Lewiatan pomysł dotyczący wprowadzenia emerytur stażowych nie jest dobrym rozwiązaniem z kilku powodów. Jak wskazuje Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan, dla określenia wysokości emerytury istotne są dwa podstawowe czynniki: wysokość zebranego kapitału i dalsza prognozowana długość życia. Wprowadzenie emerytur stażowych spowoduje, że zgromadzony kapitał musi wystarczyć na dłuższy okres po przejściu w stan bierności zawodowej, a więc świadczenie emerytalne będzie niższe.

- Musimy również uwzględnić, że przyszłe emerytury zależą od proporcji liczby płacących składki (albo dodatkowe podatki) do liczby otrzymujących emerytury oraz od stopnia obciążenia pracujących kosztami finansowania emerytów. Przy obecnej sytuacji demograficznej, gdzie dużym problemem jest starzenie się społeczeństwa, raczej należy dążyć do zmniejszania obciążenia pracujących, co mogłoby przełożyć się pozytywnie na decyzje o posiadaniu większej liczby dzieci. Zwiększenie odsetka osób utrzymujących się ze świadczeń społecznych (emerytur) będzie powodowało przyrost kosztów pracy, a tym samym redukcję konkurencyjności polskiego rynku pracy – komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Monika Fedorczuk.

Przejście na emeryturę stażową byłoby uprawnieniem a nie obowiązkiem ubezpieczonego - mógłby dalej kontynuować wykonywanie pracy (Fot. Shutterstock)

Ekspert Konfederacji Lewiatan zwraca uwagę także na inną kwestię. Jej zdaniem możliwości przechodzenia na emeryturę stażową osób o długim stażu pracy w stosunkowo młodym wieku oznacza, że rozwiązanie to jest korzystne dla tych, którzy rozpoczęli pracę wcześnie, a więc - jak można domniemywać - dla tych, którzy stosunkowo szybko skończyli edukację, a tym samym – statystycznie - uzyskiwali niskie dochody (w Polsce są one pozytywnie skorelowane z wykształceniem).

- Zakończenie przez nich aktywności zawodowej przed osiągnięciem wieku emerytalnego oznacza, że zgromadzony przez nich kapitał emerytalny może być niewystarczający do uzyskania minimalnej emerytury lub że świadczenie emerytalne będzie bardzo niskie – dodaje Fedorczuk.

Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert Pracodawców RP zwraca z kolei uwagę, że wprowadzenie emerytury stażowej z zaproponowanym progiem stażu pracy pozwoli zyskać świadczenie emerytalne jeszcze młodszym osobom, co nie wpłynie na poprawę sytuacji na rynku pracy.

- Mając na uwadze prognozy demograficzne, z punktu widzenia ekonomii i finansów państwa zasadne jest wydłużanie wieku emerytalnego, a nie skracanie go – zauważa Siemienkiewicz.

W podobnym tonie wypowiada się Wojciech Nagel, członek rady nadzorczej ZUS, ekspert BCC, który podkreśla, że przyjęcie rozwiązań wepchnie emerytów stażowych w strefę ubóstwa.

- Jeśli byłbym członkiem związku zawodowego, to nie dostrzegałbym w tej propozycji żadnych korzyści. Po pierwsze dowiaduję się, że zgadzając się na takie rozwiązanie mogę liczyć na świadczenie, które de facto wpycha mnie w strefę ubóstwa. Po drugie, będę prawdopodobnie żył w takich warunkach 15, 20 i więcej lat. Z czego? - wyjaśnia w rozmowie z PulsemHR. - To jest rozwiązanie wypychające ludzi z rynku pracy i możliwości pracy, nie zapewniające im odpowiednich warunków życia - dodaje.