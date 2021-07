"Dramatyczna" sytuacja w ZUS. Pracownicy grożą wyjściem na ulice

- Jeśli ktoś przejmuje dodatkowe zadania bez rekompensaty, bez wsparcia merytorycznego, za minimalną pensję, to jaka to jest praca? Niezadowolenie jest ogromne – mówi szefowa Związku Zawodowego Pracowników ZUS Beata Wójcik. I jak dodaje: urzędnicy są gotowi wyjść na ulice.

• 16 lip 2021 15:09





W pismach związkowcy określają sytuację pracowników jako „dramatyczną” (fot. Shutterstock)

Związek Zawodowy Pracowników ZUS na początku lipca skierował szereg pism do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.

W pismach związkowcy określają sytuację pracowników jako „dramatyczną”, a samą Uścińską oskarżają o ignorowanie i eskalację problemów.

Jeśli konfliktu nie uda się rozwiązać szybko, urzędnicy zapowiadają manifestacje.

Związek Zawodowy Pracowników ZUS, na początku lipca skierował szereg pism do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej. Wzywa w nich do „podjęcia natychmiastowych działań w celu stworzenia odpowiednich warunków pracy i płacy oraz dostosowania odpowiedniej liczby pracowników do ilości realizowanych zadań”.

W pismach związkowcy określają sytuację pracowników jako „dramatyczną”, a samą Uścińską oskarżają o ignorowanie i eskalację problemów: przydzielanie pracownikom nowych zadań bez wcześniejszego przygotowania merytorycznego, niekończące się nadgodziny, brak odpowiedniego sprzętu czy złą organizację pracy.

Padają także konkretne przykłady z ostatnich tygodni. „Pracownicy otrzymali wytyczne na temat wdrożenia programu 300+ na kilka dni od wprowadzenia ustawy w życie. Szkolenia odbywają się po godzinach pracy w domu w formie samokształcenia. Infolinia jest niewydolna od lat”.

OPZZ na swojej stronie internetowej zwraca ponadto uwagę na poważne braki kadrowe w instytucji. "Wynika to bezpośrednio z niskich płac: nowi pracownicy w większości otrzymują minimalne wynagrodzenie, a podwyżek i ścieżki awansu brak. Poza tym płace zżera wysoka inflacja" - zauważa związek.

– Przełożeni mówią, że jesteśmy zobowiązani do służby społeczeństwu, że najważniejszy jest klient. Ale to wszystko się odbywa kosztem naszych rodzin i zdrowia. Jeśli ktoś przejmuje dodatkowe zadania bez rekompensaty, bez wsparcia merytorycznego, do kresu wytrzymałości, to jaka to jest praca? - mówi szefowa Związku Zawodowego Pracowników ZUS Beata Wójcik.

Apele bez odpowiedzi

Jak podkreślają związkowcy, dotychczasowe pisemne apele do prezes ZUS i rady nadzorczej oraz spotkania z zarządem nie dały żadnych rezultatów."Rada nadzorcza podziękowała urzędnikom i urzędniczkom za ich pracę, ale bez zapowiedzi konkretnych działań" czytamy. Kierownictwo ZUS-u nie odpowiedziało także na apele centrali OPZZ. - Jeszcze w kwietniu przekazaliśmy prezes Uścińskiej szczegółową informację nie tylko na temat warunków pracy, ale i nastrojów i oczekiwań pracowników. Do dziś nie zostały podjęte jakiekolwiek działania naprawcze, a jedyną formą komunikacji pozostaje pozorowany dialog ze związkami - wyjaśnia OPZZ. Ostateczne rozwiązanie - manifestacja Jeśli konfliktu nie uda się rozwiązać szybko, urzędnicy zapowiadają manifestacje. - Niezadowolenie wśród załogi jest bardzo duże, są osoby gotowe przyjechać na manifestację - podkreśla Wójcik. Wiele wskazuje na to, że pracownicy ZUS nie będą podczas manifestacji sami. W poniedziałek 12 lipca na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego rząd po raz kolejny zadeklarował, że zamierza zamrozić wynagrodzenia w sferze budżetowej na 2022 r. Przy wysokiej inflacji sięgającej 4-5 proc. oznacza to de facto realny spadek wynagrodzeń ponad 560 tys. urzędników, nauczycieli czy policjantów. Największe centrale związkowe, w tym OPZZ, domagały się 12-procentowej podwyżki wynagrodzeń.

