Dostali 400 zł podwyżki. "Szkoda, że tak późno, bo zjadła ją inflacja"

Od 1 lipca pracownicy zatrudnieni przez Stowarzyszenie Kupców Targowych w Dąbrowie Górniczej zarobią więcej. Podwyżka to efekt negocjacji płacowych prowadzonych przez NSZZ Solidarność, która powstała w tej firmie pod koniec 2021 roku. Do związku Solidrność należy 13 z 15 pracowników Stowarzyszenia Kupców Targowych w Dąbrowie Górniczej (fot. Unsplash)

Pensje pracowników Stowarzyszenia Kupców Targowych w Dąbrowie Górniczej wzrosły o 400 zł brutto. Jest to pierwsza zbiorowa podwyżka wprowadzona od lat, wcześniejsze zmiany płacowe wynikały z podwyżki płacy minimalnej.

Jest efektem negocjacji płacowych, jakie z pracodawcom prowadziła NSZZ Solidarność działająca w Stowarzyszeniu.

- Jesteśmy młodą organizacją (działają w stowarzyszeniu od końca zeszłego roku), a mimo to udało nam się coś wywalczyć dla ludzi. To niewątpliwie sukces, ale pewien niedosyt pozostał. Postulat płacowy przedstawiliśmy pracodawcy na początku roku. W marcu musieliśmy wszcząć spór zbiorowy, a kompromis udało się osiągnąć dopiero w obecności mediatora. W tym czasie inflacja poszła w górę, i te 400 zł podwyżki nie ma już takiej siły nabywczej, jaką by miało wcześniej. Niemniej, to ważny krok do przodu - mówi Krzysztof Bernaś, przewodniczący Solidarności w Stowarzyszeniu Kupców Targowych w Dąbrowie Górniczej.

Związek podaje, że do stowarzyszenia należą kupcy handlujący na dąbrowskim targowisku. Do ochrony placu targowego, utrzymania na nim czystości i inkasowania należności od najemców Stowarzyszenie zatrudnia 15 pracowników, z czego część na niepełny etat. Do Solidarności należy 13 osób.

