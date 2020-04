Dominik Kolorz, Solidarność: gdyby otrzeźwienie nie przyszło, konfrontacja byłaby nieunikniona

Dominik Kolorz podkreśla, że tymczasem projekt ustawy będący trzecią odsłoną tarczy antykryzysowej z 22 kwietnia podąża całkowicie w przeciwnym kierunku.

Kolorz zaznacza, że rozwiązania zawarte w tym projekcie to nic innego jak likwidacja podstawowych praw pracowniczych.

Gdyby weszły one w życie, w zasadzie każdy pracodawca - dotknięty kryzysem lub nie - mógłby zupełnie dowolnie obniżyć pracownikom wynagrodzenie czy pozbawić ich wszelkich uprawnień wynikających z układów zbiorowych i innych umów obowiązujących w zakładzie pracy.

- Mógłby też m.in. zabrać pracownikom środki z funduszu socjalnego, który przecież w założeniu istnieje po to, aby tych pracowników wspierać, gdy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej - zaznacza Dominik Kolorz, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność. - Na końcu pracodawca mógłby tych pracowników zwolnić mailem i to bez należnej odprawy. Jednocześnie związki zawodowe zostałyby pozbawione jakichkolwiek narzędzi, żeby tych praw pracowniczych bronić. Przyjęcie tego projektu oznaczałoby, że ciężar wychodzenia z kryzysu w całości spadłby na barki pracowników. Rządzący mogliby się pochwalić, że ich działania pozwoliły uratować miejsca pracy, ale byłyby to miejsca pracy za najniższe możliwe wynagrodzenie bez podstawowych praw pracowniczych - wskazuje Kolorz.

I zaznacza, że to nie skończyłoby się wraz z kryzysem. Ponowne dochodzenie do normalności trwałoby długie lata lub w ogóle byłoby niemożliwe.

- Wystarczy przypomnieć sobie doświadczenia z poprzedniego kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 roku - zaznacza Kolorz, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność. - Ówczesna koalicja rządząca również walczyła z kryzysem, liberalizując rynek pracy. Skutkiem takiego działania była masowa emigracja zarobkowa młodych ludzi i plaga umów śmieciowych. Mimo że w ostatnich latach sytuacja gospodarcza była dobra jak nigdy wcześniej, nie udało się ani skutecznie wyeliminować umów śmieciowych, ani namówić do powrotu z emigracji tych, którzy wyjechali za chlebem - podkreśla Dominik Kolorz.

Wskazuje przy tym, że Solidarność błyskawicznie zareagowała na "skandaliczny" projekt z 22 kwietnia.

- Na szczęście wydaje się, że rząd wysłuchał naszego głosu i się z niego wycofa. Gdyby to otrzeźwienie nie przyszło, konfrontacja byłaby nieunikniona, a to dzisiaj nie jest nikomu potrzebne do szczęścia. Dzisiaj potrzebujemy solidarności i dialogu. W kryzysie ten dialog jest szczególnie potrzebny i należy robić wszystko, żeby go wzmacniać, a nie likwidować - podsumowuje Dominik Kolorz.