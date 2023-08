"Czarny tydzień" i referendum strajkowe. Zaostrza się walka pracowników ARiMR o podwyżki

Jak informuje "Solidarność", od 4 do 11 sierpnia trwa referendum strajkowe pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Związkowcy zachęcają wszystkich pracowników, aby przychodzili do pracy ubrani na czarno. Akcja „Czarny tydzień” ma zamanifestować niezadowolenie pracowników z niskiego poziomu wynagrodzeń w Agencji.

- Czy pracownicy Agencji naprawdę uważają, że 290 zł brutto podwyżki to jest właściwa wycena ich pracy? My w przeciwieństwie do decydentów cenimy pracę pracowników Agencji. Uważamy, że 800 zł to jest minimum, którego nie możemy odpuścić. Jeżeli swoją pracę wyceniacie na więcej, to przyłączcie się solidarnie do czarnego tygodnia i zagłosujcie w referendum – czytamy we wpisie na Facebooku "S" w ARiMR.

- Walczymy nie tylko o podwyżki. Walczymy o naszą godność, prawo do lepszego życia, lepszych warunków pracy i płacy. Weźmy sprawy w nasze ręce. Pokażmy siłę, jedność i moc, to będzie procentowało w przyszłości i sprawi, że wszyscy będą musieli się z nami liczyć – mówi przewodniczący KZ NSZZ „S” w ARiMR Robert Gibała, cytowany przez "Solidarność".