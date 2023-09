Chcieli być sprytni i otworzyli sklep w niedzielę. Nie tego się spodziewali

Oznacza to, że w praktyce w niedzielę może być otwarty sklep działający w budynku biblioteki lub w ośrodku sportowym, ale nie sklep, w którym specjalnie utworzono np. wypożyczalnię książek.

Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy podkreślała, że PIP od początku stała na stanowisku, iż interpretacja przyjęta przez inspektorów pracy jest właściwa.

- Mam nadzieję, że w przyszłości przedsiębiorcy, którzy chcieliby obchodzić zakaz handlu w niedziele, rozważą tę kwestię w kontekście zapadłych wyroków - zaznaczyła odnosząc się do wyroków SN.

Za dużo wyjątków, przepisy i tak są nieszczelne

Jednak zdaniem związków ze Związkowej Alternatywy mimo zaostrzenia przepisów o zakazie handlu w niedzielę nieuczciwi przedsiębiorcy nadal obchodzą. Zaś konsekwencje ich prowadzenia odbijają się negatywnie na pracownikach.

- Cały czas funkcjonują tysiące sklepów, gdzie panuje brutalny wyzysk, a towary są drogie i niskiej jakości. Dzieje się tak, ponieważ ogłoszony przez autorów ustawy zakaz handlu w niedziele jest bardzo nieszczelny i dopuszcza otwieranie mnóstwa placówek, w tym sklepów na stacjach benzynowych i przy dworcach, dyskontów, sklepów osiedlowych, kwiaciarni, cukierni i wielu innych. W praktyce oznacza to, że zakaz uderza głównie w sieci wielkopowierzchniowe, w których pracownicy są najlepiej traktowani, a towary są najtańsze i najbardziej zróżnicowane. Na dodatek regulacje dotyczące handlu radykalnie różnią się od tych, które dotyczą innych branż. Pracownicy restauracji, kawiarni czy kin pracują w niedziele i partia rządząca nie przewidziała dla nich żadnych ograniczeń - komentuje Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Jego zdaniem to pokazuje, że przepisy w obecnej wersji nie sprawdziły się. Wiele małych sklepów znikło z rynku, hipermarkety wydłużyły godziny otwarcia w piątki i soboty, w większym stopniu obciążając w tych dniach swoich pracowników, umocniły się głównie stacje benzynowe i dyskonty.

- Na dodatek wiele sklepów korzysta z dziur zawartych w ustawie: nawet gdy ustawodawca lub sąd załata jedną lukę, to okazuje się, że wciąż jest jeszcze 20 innych. Co więcej, niedawno władza, przy wsparciu części opozycji, dopuściła nieodpłatną pracę w niedziele przez członków rodziny właściciela sklepu. Najpierw ustawodawca mówił o niedzieli dla Boga i rodziny, a potem okazało się, że nie przeszkadza mu spędzanie niedzieli przez rodzinę na nieodpłatnej pracy w sklepie - dodaje Piotr Szumlewicz.

Podwyższyć stawki za pracę w niedzielę i święta

Zdaniem Szumlewicza rozwiązaniem, które pozwoliłoby na pewne ukrócenie patologii związanych z handlem w niedzielę byłoby wprowadzenie 2,5-raza wyższego wynagrodzenia za każdą pracę zarobkową w niedziele i święta.

- Te rozwiązania powinny dotyczyć nie tylko handlu, ale wszystkich branż, w tym gastronomii, rozrywki, transportu, ochrony zdrowia czy energetyki. Powinny one dotyczyć tak sektora prywatnego, jak i publicznego. Jeżeli dany przedsiębiorca chce, by firma działała w niedziele, niech płaci swoim pracownikom 2,5-raza wyższe stawki - uważa szef Związkowej Alternatywy.

Dodaje, że związek wie już, iż Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko tej propozycji, ale - jego zdaniem partie opozycyjne mogłyby i powinny w tej sprawie sformułować jednolite stanowisko.

- Póki co największe partie opozycyjne kluczą i nawet gdy krytykują obowiązującą ustawę, to unikają jednoznacznego stanowiska co do wyższych stawek dla pracowników wszystkich branż. Czekamy na jasny głos polityków w tej sprawie, ponieważ w przypadku braku woli współpracy ze strony ugrupowań opozycyjnych, nasz związek po wyborach planuje podjąć inicjatywę obywatelską w tej sprawie - informuje Piotr Szumlewicz.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl