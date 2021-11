Chcą podwyżek, więc znaleźli sposób, jak legalnie nie przyjść do pracy

Na najbliższą środę 24 listopada kierowcy warszawskich Miejskich Zakładach Autobusowych zaplanowali akcję protestacyjną. W ramach walki o wyższą pensję będą oddawać krew.

Autor: KDS

• 22 lis 2021 10:45





Protestujący swoje postulaty tłumaczą rosnącą inflacją i wzrostami kosztów utrzymania (fot. materiały prasowe Solaris Bus & Coach)

W MZA trwa spór związków zawodowych (w tym Związku Zawodowego Kierowców RP przy MZA, organizacji zrzeszonej z OPZZ) z zarządem spółki. Związkowcy domagają się 800 zł brutto podwyżki dla pracowników. Pierwsza podwyżka w wysokości 500 zł miałaby obowiązywać od 1 października 2021 r., druga - 300 zł - od 1 stycznia 2022 r.

Swoje postulaty tłumaczą rosnącą inflacją i wzrostami kosztów utrzymania. Kolejny postulat to zmiany w regulaminie wynagradzania.

OPZZ przypomina, że do 15 listopada 2021 zarząd i władze miasta nie przygotowały żadnych propozycji dla pracowników. Oznacza to, że związki szykują się do konfrontacji z pracodawcą. Jednym z jej elementów ma być właśnie akcja oddawania krwi przez pracowników. Przysługuje im za to bowiem dzień wolny od pracy.

O tym, że rosnąca w szalonym tempie inflacja coraz częściej jest podawana jako argument za podwyżką wynagrodzenia, niedawno pisaliśmy na łamach PulsHR.pl.

- Pracownicy widzą, co dzieje się na rynku i odczuwają na własnym portfelu wzrost cen. Presja płacowa spowodowana inflacją jest widoczna, wielu pracowników stara się wykorzystać moment, by zawalczyć o wynagrodzenie - mówiła w rozmowie z nami Ewa Michalska, dyrektor ds. rekrutacji w Grafton Recruitment.

Jednocześnie podkreślała, że podwyżki wynagrodzeń wynikają z polityki personalnej, nie wiążą się jedynie z inflacją, ale są powiązane z wynikami – pracownika i firmy.

– To wyraz docenienia, nagroda za osiągnięcia, kompetencje, aktywne włączenie się w realizowanie budżetów, motywacja. Wspieramy naszych klientów w takim podejściu – mówiła.

