Chcą po 100 tysięcy zł dla każdego pracownika. "Będziemy walczyć do końca"

Scania informuje, że zapewni wsparcie dla zwalnianych pracowników, oferując im więcej niż wynika z przepisów prawa.

Jak informuje "Solidarność", w słupskiej Scanii trwają negocjacje dotyczące warunków zwolnienia pracowników likwidowanego zakładu produkcji nadwozi autobusów.

- Żądamy od pracodawcy po 100 tys. zł dla każdego z pracowników plus 20 tys. zł za każdy rok przepracowany tutaj. Tyle lat pracowaliśmy w poczuciu misji, godziliśmy się na płace, które nie odzwierciedlały naszych oczekiwań w poczuciu, że robimy to po to, by utrzymać produkcję w zakładzie. Teraz nie mamy już nic do stracenia. Będziemy walczyć do końca - mówi Mirosław Okuniewski, przewodniczący Solidarności w słupskiej Scanii.

Zwolnionym pracownikom może być trudno znaleźć nową pracę

Związkowcy podkreślają, że okolice Słupska mogą stać się rynkiem pracodawcy i trudno będzie osobom zwolnionym ze Scanii znaleźć pracę, która odpowiadałaby ich kwalifikacjom.