Castorama łamie polskie prawo pracy? Będą kolejne akcje protestacyjne przed sklepami

W sprawie Castoramy przewodniczący Piotr Duda będzie chciał spotkać się z brytyjskim ambasadorem.

Padają pomysły demonstracji pod ambasadą, ale najpierw rozmowa, spotkanie. Sytuacja jest dynamiczna - poinformował Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Majchrowicz powiedział, że "Solidarność" ma dowody na to, iż Castorama łamie prawo w Polsce.

Po wczorajszym, 20 lutego, drugim dniu posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Zakopanem postanowiono o prowadzeniu kolejnych protestów przed sklepami Castoramy.

– Bezpośrednio po posiedzeniu Komisji Krajowej spotkał się zespół ds. Castoramy. Ustalono, że odbędą się akcje protestacyjne pod tymi sklepami Castoramy, z których zwolnieni zostali funkcyjni działacze związkowi, którzy mają ochronę prawną. Przygotowane zostaną treści banerów, ulotek, trwają sprawy organizacyjne. Wkrótce poinformujemy o terminach, pikiet, chociażby po to, by poinformować potencjalnych klientów, żeby w tym dniu nie robili zakupów, bo będzie trudno dostać się do sklepów - cytuje słowa Tadeusza Majchrowicza, zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", portal tysol.pl.

Jako przykład podał nakazowy wyrok z wniosku Państwowej Inspekcji Pracy w Zgorzelcu. Dyrektor sklepu został ukarany karą finansową za zmianę warunków pracy jednemu z pracowników i przewodniczącemu komisji zakładowej.

- Liczymy na to, że kolejne wyroki będą pozytywne dla pracowników. Zależy nam na zwycięstwie, żeby pokazać innym sieciom handlowym, że Solidarność będzie skutecznie broniła swoich członków związku - dodał.

W sprawie Castoramy przewodniczący Piotr Duda będzie chciał spotkać się z ambasadorem brytyjskim. - Padają pomysły demonstracji pod ambasadą, ale najpierw rozmowa, spotkanie. Sytuacja jest dynamiczna - poinformował Majchrowicz.

Związkowcy bez pracy

Przypomnijmy, w listopadzie pracę straciło 10 osób z 11-osobowego zarządu „Solidarności” w Castorama Polska. Castorama jako przyczynę zwolnienia pracowników podała wpisy na portalach społecznościowych. Zdaniem firmy związkowcy, którzy je umieszczali, nawoływali w ten sposób do krytyki pracodawcy i jego działań, a tym samym działali na szkodę firmy, podważając jej dobre imię. Już dwa dni po pierwszych zwolnieniach, 7 listopada, sprawą zajęło się obradujące w Gdańsku Prezydium Komisji Krajowej "S", które w swoim stanowisku uznało zwolnienie będących pod szczególną ochroną członków komisji za rażące złamanie prawa i określiło działanie Castoramy mianem szykanowania pracowników za prowadzenie działalności związkowej. Zobacz też: Castorama sama wychowuje sobie pracowników "Żądamy natychmiastowego i bezwarunkowego przywrócenia bezprawnie zwolnionych do pracy na dotychczasowych stanowiskach i na dotychczasowych warunkach" – można przeczytać w stanowisku prezydium cytowanym w komunikacie "Solidarności". Jednocześnie prezydium zażądało wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do osób, które dopuściły się "bezpardonowych antyzwiązkowych działań w tej firmie". 25 listopada związkowcy zorganizowali protesty przed sklepami Castoramy, dwa dni później odbyły się rozmowy z przedstawicielami spółki, które zakończyły się fiaskiem.