Castorama gotowa do dalszych rozmów z „Solidarnością”

27 listopada odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli spółki Castorama Polska z delegacją NSZZ „Solidarność”.

– Związek Zawodowy zażądał bezwarunkowego przywrócenia do pracy 10 członków zarządu organizacji związkowej działającej w Castoramie. W ocenie spółki rozwiązanie polegające wyłącznie na przywróceniu do pracy osób, które ponoszą formalnoprawną odpowiedzialność za bezprawne działania wobec spółki, nie gwarantuje rozwiązania przyczyn zaistniałej sytuacji – informują portal Pulshr.pl przedstawiciele Castoramy.

Castorama po raz kolejny podkreśla, że nie jest przeciwna działającym w spółce związkom. – Castorama szanuje dobrowolność zrzeszania się i wszelkie formy angażowania na rzecz pracowników, a także niezależność i samorządność związków zawodowych, w tym prawo do dozwolonej krytyki. Przynależność do organizacji związkowych oraz działalność związkowa zgodna z przepisami nigdy nie były przedmiotem oceny ze strony Spółki. Castorama Polska w dalszym ciągu widzi możliwość rozmów z NSZZ „Solidarność” – zapewnia nas spółka.

Zobacz też: Kolejni związkowcy zwolnieni z Castoramy. "Solidarność" wzburzona

Przypomnijmy, w listopadzie pracę straciło 10 osób z 11-osobowego zarządu „Solidarności” w Castorama Polska. Castorama jako przyczynę zwolnienia pracowników podała wpisy na portalach społecznościowych. Zdaniem firmy związkowcy, którzy je umieszczali, nawoływali w ten sposób do krytyki pracodawcy i jego działań, a tym samym działali na szkodę firmy, podważając jej dobre imię.

Już dwa dni po pierwszych zwolnieniach, 7 listopada, sprawą zajęło się obradujące w Gdańsku Prezydium Komisji Krajowej "S", które w swoim stanowisku uznało zwolnienie będących pod szczególną ochroną członków komisji za rażące złamanie prawa i określiło działanie Castoramy mianem szykanowania pracowników za prowadzenie działalności związkowej.

CZYTAJ DALEJ »

"Żądamy natychmiastowego i bezwarunkowego przywrócenia bezprawnie zwolnionych do pracy na dotychczasowych stanowiskach i na dotychczasowych warunkach" – można przeczytać w stanowisku prezydium cytowanym w komunikacie "Solidarności".

Jednocześnie prezydium zażądało wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do osób, które dopuściły się "bezpardonowych antyzwiązkowych działań w tej firmie".

25 listopada związkowcy zorganizowali protesty przed sklepami Castoramy, dwa dni później odbyły się rozmowy z przedstawicielami spółki, które zakończyły się fiaskiem.

Czytaj też: Związkowcy protestują przed sklepami Castoramy

Castorama gotowa jest do dalszych rozmów. "Solidarność" twardo obstaje przy swoim warunku przywrócenia do pracy zwolnionych związkowców. - Jeśli chcą, by Castorama była pierwszą siecią, którą pogonimy z kraju, czego im nie życzę, no to będą to mieli, bo my nie możemy odpuścić i pozwolić, żeby ludzi w taki sposób traktowali - mówił zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz wywiadzie na antenie TVP 3 w programie Echa Dnia.