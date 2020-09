Burza w PLL LOT: "Niech prezes sam dostaje wynagrodzenie minimalne przez 2 lata"

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa (ZZZA) jest oburzony odpowiedzią rządu na pismo w sprawie sytuacji Polskiej Grupy Lotniczej. - Rząd odsyła nas do Polskiej Grupy Lotniczej, której szefem jest Rafał Milczarski, będący zarazem prezesem PLL LOT. Czytamy też, że propozycja obniżki pensji do płacy minimalnej na 2 lata jest bardzo atrakcyjna. Proponujemy, by Milczarski sam przez 2 lata zarabiał co najwyżej minimalne wynagrodzenie - zaznaczają związkowcy.

Autor:Anna Trojanowska

• 11 wrz 2020 14:35





Odpowiedź na nasze pismo dotyczące sytuacji w PLL LOT jest bezczelna - oceniają związkowcy (fot. mat. pras.)

W sierpniu Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa wysłał do premiera Mateusza Morawieckiego pismo dotyczące sytuacji w Polskich Liniach Lotniczych LOT, z apelem o pilną interwencję. - Obecnie nie tylko pogarszają się warunki pracy załóg, ale też pana obóz wprowadza rozwiązania, które zagrażają przetrwaniu PLL LOT - ocenili.

Sytuacja PLL LOT jest konsekwencją globalnej pandemii i dotyczy całej branży lotniczej. Działania podjęte przez zarząd PLL LOT zmierzały do szukania porozumienia i ograniczenia wynagrodzeń. Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego odrzucił propozycję pracodawcy skierowaną do grupy zawodowej personelu pokładowego - odpowiedział sekretarz stanu Maciej Małecki.

W sierpniu Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa wysłał do premiera Mateusza Morawieckiego pismo dotyczące sytuacji w Polskich Liniach Lotniczych LOT, z apelem o pilną interwencję. Pismo przekazane zostało także do wiadomości ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

- Apelujemy do pana o to, aby chronić Polskie Linie Lotnicze LOT. Pana rząd z kierownictwem LOT-u podjął w ostatnich miesiącach wiele działań, aby osłabić narodowego przewoźnika. Zasłużeni pracownicy firmy są traktowani jak balast, którego trzeba się jak najszybciej pozbyć - podkreślali w liście do premiera.

List związkowców do premiera (Źródło: Związkowa Alternatywa)

- Nie akceptujemy takiej polityki wewnętrznej i domagamy się działań, które chronią PLL LOT i zapewnią godną pracę etatowym pracownikom firmy. Gdy półtora roku temu było podpisywane porozumienie zarządu z załogą, wydawało się, że obydwie strony chcą spokojnej pracy w duchu dialogu i troski o wspólne dobro, jakim jest narodowy przewoźnik. Niestety okazało się, że władze spółki, za przyzwoleniem rządu, chcą wykorzystać kryzys do brutalnego ataku na podstawowe prawa pracownicze - pisali związkowcy związkowcy.

Jak zaznaczali, pensje pracowników etatowych PLL LOT są obniżane o połowę, a załoga nie zna swojej przyszłości. Zamiast dbać o warunki pracy doświadczonych pracowników, zarząd wykorzystuje epidemię do skokowego pogorszenia ich warunków pracy i płacy. - Obecnie nie tylko pogarszają się warunki pracy załóg, ale też pana obóz wprowadza rozwiązania, które zagrażają przetrwaniu PLL LOT - ocenili. W odpowiedzi rząd odesłał związkowców do Polskiej Grupy Lotniczej, której szefem jest Rafał Milczarski, będący zarazem prezesem… PLL LOT. Odpowiedź na pismo cz.I (Źródło: Związkowa Alternatywa) - Pragę przypomnieć, że minister aktywów państwowych nie prowadzi nadzoru właścicielskiego nad spółką PLL LOT, gdyż właścicielem 100 proc. akcji tej spółki jest Polska Grupa Lotnicza - odpowiedział sekretarz stanu Maciej Małecki. - Należy podkreślić, że sytuacja, w jakiej obecnie znajdują się PLL LOT, jest konsekwencją globalnej pandemii spowodowanej wirusem Sars-Cov-2 i dotyczy całej branży lotniczej - napisał Maciej Małecki wskazując działania, jakie podjęły inne linie lotnicze w ramach oszczędności. Odpowiedź na pismo cz.II (Źródło: Związkowa Alternatywa) Zaznaczył, że działania podjęte przez Zarząd PLL LOT zostały ukierunkowane na ratowanie poziomu zatrudnienia. - Zmierzały one do szukania porozumienia i ograniczenia kosztów wynagrodzeń, aby w maksymalny sposób uchronić miejsca pracy. Zostało to ocenione pozytywne przez dużą część pracowników. Jedynie Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) odrzucił propozycję pracodawcy skierowaną do grupy zawodowej personelu pokładowego i to pomimo zaakceptowania dwóch wcześniej wymienionych porozumień - wyjaśnił. Jak ocenia Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa, odpowiedź na pismo dotyczące sytuacji w PLL LOT jest bezczelna. Bezczelna odpowiedź na nasze pismo dotyczące sytuacji w PLL LOT. Rząd odsyła nas do Polskiej Grupy Lotniczej, której szefem jest Rafał Milczarski, będący zarazem prezesem... PLL LOT. Czytamy też, że propozycja obniżki pensji do płacy minimalnej na 2 lata jest bardzo atrakcyjna. pic.twitter.com/RHvOk9CTya — Związkowa Alternatywa (@zwiazkowa) September 10, 2020 - Rząd odsyła nas do Polskiej Grupy Lotniczej, której szefem jest Rafał Milczarski, będący zarazem prezesem… PLL LOT. Czytamy też, że propozycja obniżki pensji do płacy minimalnej na 2 lata jest bardzo atrakcyjna. Proponujemy, by Milczarski sam przez 2 lata zarabiał co najwyżej minimalne wynagrodzenie - komentuje związek. Proponujemy, aby prezes PLL LOT, Rafał Milczarski miał na najbliższe dwa lata obniżone honorarium do poziomu płacy minimalnej. — Związkowa Alternatywa (@zwiazkowa) September 11, 2020

