"Budowlani" krytykują Tarczę. "Pracownik stanie się bezosobową siłą roboczą"

Jak piszą związkowcy, z nadzieją przyjęli deklaracje rządu o tym, że ochronę miejsc pracy będzie traktował priorytetowo.

Jednak po uchwaleniu przez Sejm kolejnych pakietów antykryzysowych ich nadzieje okazały się płonne. Rozwiązania zaproponowane przez rząd oceniają krytycznie.

Ich zdaniem przyczynią się one do trwałej destrukcji rynku pracy w Polsce, (...) degradacji pracownika wyłącznie do roli bezosobowej „siły roboczej” będącej łatwym do redukcji „kosztem” działalności przedsiębiorstwa.

- Zdajemy sobie sprawę ze szczególnej sytuacji na rynku pracy wywołanej epidemią i zakłóceniem obrotu gospodarczego. Zdajemy sobie sprawę z konieczności ograniczeń nakładanych na pracowników i pracodawców a także z potrzeby czasowego pogorszenia warunków pracy i ochrony socjalnej. Wszelkie działania podejmowane w tym zakresie muszą być jednak oparte o zasady partnerstwa i dialogu społecznego i muszą być adekwatne do rzeczywistych potrzeb i sytuacji przedsiębiorstw - czytamy w stanowisku Budowlańców (jego pełną treść zamieściliśmy w dziale multimedia).

W opinii związku pomoc wypłacana ze środków publicznych powinna być ściśle uzależniona od utrzymywania miejsc pracy. Tymczasem tak się nie dzieje. Co więcej, zdaniem związku rząd od tej zasady odchodzi.

- Świadczy to o uleganiu przez rząd lobbingowi tych grup pracodawców, którzy przez kryzys chcą przejść głównie poprzez radykalne obniżenie kosztów wynagrodzeń, wykorzystać szczególne regulacje do „zoptymalizowania” zatrudnienia niskim kosztem, co często nie ma nic wspólnego z rzeczywistym pogorszeniem sytuacji firm - piszą związkowcy. Uważają też, że celem lobbystów jest w tym wypadku trwałe rozmontowanie systemu ochrony stosunku pracy w Polsce i radykalne ograniczenie systemu pracowniczych świadczeń socjalnych.

Krytykują nie tylko rozwiązania z tarczy, ale też pomysł wydłużenia ich obowiązywania do 12 miesięcy od terminu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ich zdaniem wszelkie regulacje uzasadnione sytuacją ekonomiczną zakładu pracy, pogarszające warunki pracy wynikające z umów o pracę, układów zbiorowych, obowiązujących przed wystąpieniem COVID-19 regulaminów pracy i wynagrodzeń oraz wprost z prawa pracy powinny obowiązywać nie dłużej niż 3 miesiące od terminu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ponadto, powinny być wprowadzane na podstawie porozumień ze związkami zawodowymi. Negują również pomysł prowadzenia przez Państwową Inspekcję Pracy tzw. "kontroli zdalnych". Ich zdaniem zapisy dotyczące pracy zdalnej również pozostawiają wiele do życzenia. - Niezależnie od tego czy i w jakim zakresie wzrost liczby osób wykonujących pracę zdalną w okresie epidemii COVID-19 będzie miał charakter trwały, regulacje jej dotyczące muszą być zgodne z prawem pracy i dotyczyć zarówno dopuszczalnego czasu pracy, warunków jej bezpiecznego wykonywania i odpowiedzialności pracodawcy – zgodnie z charakterem stosunku pracy. Rozwiązania proponowane przez rząd przewidują niedopuszczalną dowolność w kształtowaniu tych warunków

przez pracodawcę, dopuszczają możliwość częściowego obciążenia „pracownika zdalnego” kosztami organizacji pracy a także zdejmują z pracodawcy odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy. Oznacza to zgodę na kreowanie kolejnej szarej strefy na polskim rynku pracy - piszą związkowcy.

