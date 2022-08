Biedronka otworzy sklepy w niedziele? „Solidarność” domaga się interwencji PIP

jk

Handlowa „Solidarność” zwróciła się do Państwowej Inspekcji Pracy o zwiększenie liczby kontroli w sklepach w zakresie przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. To reakcja na doniesienia, według których już w najbliższą niedzielę część swoich sklepów ma otworzyć Biedronka. Pracownicy sieci Biedronka twierdzą, że placówki mają przekształcić się w klub czytelnika (Fot. Shutterstock)

"Solidarność" zwróciła się do Głównej Inspektor Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko o znaczące zwiększenie liczby kontroli sklepów w zakresie przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, święta oraz niektóre inne dni.

- Sieci handlowe znowu próbują omijać ustawę o niedzielnym handlu. Jeśli nie spotka się to ze zdecydowana reakcją Państwowej Inspekcji Pracy, będzie to oznaczało, że żyjemy w państwie z dykty, w którym można bezkarnie łamać prawo i wyzyskiwać pracowników - mówi Alfred Bujara, szef Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy apelują o wielokrotne kontrole - w każdą kolejną niedzielę.

- Gdy kontrola jest jednorazowa, to właścicielowi sklepu po prostu opłaca się zapłacić 1-2 tys. zł kary i nadal łamać prawo - dodaje Bujara.

Apel związkowców to reakcja na informację, że kolejne sklepy chcą obejść zakaz handlu w niedziele. Pracownicy sieci Biedronka twierdzą, że placówki mają przekształcić się w klub czytelnika. Zatrudnieni z różnych części Polski otrzymali od przełożonych informację, że mają stawić się do pracy w najbliższą niedzielę - 7 sierpnia. Sklepy mają stać się "czytelnią", "wypożyczalnią" albo "biblioteką". Szczegóły póki co nie są znane. Biedronka nie zabrała głosu w sprawie.

Klub czytelnika to nie nowość - przedsiębiorcy już w ten sposób omijają zakaz handlu w niedziele. Pomysł ten funkcjonuje w sieci Carrefour. Z kolei kierujący sklepem Intermarche w Cieszynie wykorzystali fakt, że w pobliskiej okolicy znajduje się przystanek komunikacji miejskiej i ogłosili się dworcem autobusowym - sklep pełni rolę poczekalni.

