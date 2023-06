Bez porozumienia w Polregio. Czeka nas wakacyjny paraliż?

Druga tura rozmów zarządu Polregio i związków zawodowych nie przyniosła oczekiwanego przez strony zakończenia konfliktu. W swojej petycji związkowcy podkreślili, że oczekują od spółki odpowiednich działań, które nie zmarginalizują pozycji przewoźnika, a także chcą wprowadzenia 1600 zł podwyżki.



Jak informuje rzecznik prasowy spółki, związki zawodowe odrzuciły propozycję jednorazowej gratyfikacji w wysokości 1200 zł brutto, która miałaby być wypłacona w lipcu.

Podczas zorganizowanej 13 czerwca pikiety związkowcy podkreślali, że sytuacja w Polregio jest zła i może doprowadzić do ograniczenia pracy przewozowej spółki. Zwrócili w tej kwestii szczególną uwagę na województwo dolnośląskie.

Pierwsze rozmowy związków zawodowych z przedstawicielami Polregio odbyły się 5 czerwca 2023 r. Jak podkreślają związkowcy, aktualna sytuacja to efekt 3 lat zaniedbań po stronie zarządu spółki, w tym jej prezesa.

W swojej petycji do zarządu Polregio, którą związkowcy przekazali 13 czerwca br., reprezentacja pracowników podkreśliła, że chce aby zarząd spółki zaprzestał działań, które w ocenie pracowników dążą do marginalizacji firmy na rynku przewozowym. W piśmie wskazali także, że oczekują aby spółka zaprzestała ograniczania pracy przewozowej w poszczególnych województwach - w opinii związków zawodowych to prowadzi bezpośrednio do likwidacji miejsc pracy. Podkreślono także, że konieczne jest zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego taboru.

W kwestii finansowej, związkowcy wystosowali żądanie wdrożenia podwyżki dla wszystkich pracowników. Miałaby obowiązywać od 1 maja tego roku, a jej wysokość określili na 1600 zł. Dodatkowo, związki chcą, aby spółka dotrzymała umowy w sprawie wynagrodzeń za 2023 r.

źródło: www.zzm.org.pl

Postulat dotyczący skokowego wzrostu wynagrodzeń oznacza wzrost wydatków o ok. 282 mln zł rocznie