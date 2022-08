Bat na handel w niedziele. Kontrole w sklepach będą wyglądać inaczej

KDS

Będzie więcej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w sklepach naruszających przepisy dotyczące handlu w niedziele - poinformowała NSZZ "Solidarność: po spotkaniu z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg. Do tej pory czynności kontrolne PIP w poszczególnych sklepach były jednorazowe. Teraz ma się to zmienić (Fot. Shutterstock)

23 sierpnia odbyło się spotkanie przedstawicieli handlowej „Solidarności” z minister pracy i polityki społecznej Marleną Maląg.

W jego trakcie szefowa resortu pracy zapowiedziała, że wystąpi do PIP o zwiększenie liczby kontroli w sklepach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

- To realizacja naszego postulatu - mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Bujara zaznacza, że związek zwrócił się minister uwagę, że po raz kolejny rośnie liczba przypadków łamania prawa w sieciach handlowych. Uzyskali zapewnienie, że ten problem zostanie rozwiązany.

Oprócz zwiększenia liczby kontroli ma się również zmienić ich charakter. Do tej pory czynności kontrolne PIP w poszczególnych sklepach były jednorazowe. Nawet w przypadku wykrycia nieprawidłowości inspektorzy nie sprawdzali, czy w kolejne niedziele placówka handlowa znów prowadzi działalność.

- Pojedyncze złamanie ustawy to wykroczenie, za które grożą bardzo niskie kary finansowe. Natomiast jeśli PIP wykaże, że proceder ma charakter uporczywy mamy już do czynienia z przestępstwem. W takich przypadkach kary mogą sięgać nawet 1 mln zł - wyjaśnia Alfred Bujara. - Otrzymaliśmy od pani minister zapewnienie, że kontrole w sklepach naruszających przepisy mają być przeprowadzane wielokrotnie w kolejne niedziele. To bardzo ważne bo wcześniej sieciom po prostu opłacało się łamać prawo - dodaje szef handlowej „Solidarności”.

Sklepy nadal wykorzystują luki

Bowiem, warto przypomnieć, że w lutym tego roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy regulującej niedzielny handel, która zlikwidowała możliwość omijania przepisów metodą „na placówkę pocztową”. Wcześniej, korzystając z luki w przepisach, sieci handlowe wprowadzały usługę nadawania i odbierania przesyłek i pod tym pretekstem otwierały sklepy w niedziele.

- Niestety niedługo po uszczelnieniu przepisów po raz kolejny zaczęły zabawę w kotka i myszkę. Tym razem urządzały w swoich sklepach „wypożyczalnie sprzętu sportowego”, „kluby czytelnika” czy „wypożyczalnie książek” - tłumaczy przewodniczący. Ostatnio głośno było o pomyśle sieci sklepów Biedronka, która rozważała skorzystanie z luki w przepisach i działanie również w niedziele właśnie jako wypożyczalnia książek. Pomysł spotkał się z falą negatywnych komentarzy. Sieć na ten moment z niego zrezygnowała. Zobacz naszą najnowszą Moc opinii" o zmianach na rynku pracy

