Awantura w ZUS. Szefowa związku zawodowego zwolniona

Związkowa Alternatywa działająca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zapowiada ogólnokrajowy i bezterminowy strajk, który w instytucji zostanie przeprowadzony jeszcze przed wakacjami. Główne postulaty to wzrost wynagrodzeń, przywrócenie do pracy zwolnionej liderki ZA Ilony Garczyńskiej oraz dymisja prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.

Jak informuje Związkowa Alternatywa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnił dyscyplinarnie chronioną liderkę ZA Ilonę Garczyńską.

- Dzisiaj Garczyński otrzymała pismo, w którym została poinformowana, że pracodawca rozwiązuje z nią umowę o pracę zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy. Stało się tak, choć Ilona Garczyńska jest liderką związkową, której przysługuje ochrona zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Główne zarzuty wobec Garczyńskiej dotyczą krytyki antypracowniczych działań pracodawcy oraz nawoływania do akcji protestacyjnych. To bulwersujący przejaw bezprawia i zamordyzmu PiS-owskiej władzy, a zarazem zamknięcie rozmów w prowadzonym w ZUS sporze zbiorowym naszego związku z pracodawcą – piszą związkowcy.

Jak dodają, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zwolnienie głównego negocjatora w sporze oznacza możliwość natychmiastowego przystąpienia do akcji strajkowej.

- Dlatego dziś podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu przygotowań do strajku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Strajk planowany jest przed wakacjami, będzie dotyczył całego kraju i będzie bezterminowy. Jednocześnie podtrzymujemy wszystkie nasze żądania, z postulatami płacowymi na czele. Obecnie doszły jeszcze dwa postulaty: natychmiastowe przywrócenie do pracy naszej liderki, Ilony Garczyńskiej oraz dymisji prezes ZUS, Gertrudy Uścińskiej – dodają.

O komentarz do sytuacji poprosiliśmy przedstawicieli ZUS. Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS wyjaśnia, że „atmosfera pracy, wzajemne poszanowanie, respektowanie prawa i zasad etyki zawodowej - to wartości, do których obecny zarząd ZUS od samego początku przykłada bardzo dużą wagę”.

- Wykonywana przez nas wszystkich praca z pewnością nie jest łatwą. Wymaga wiedzy, wiąże się z dużą odpowiedzialnością i terminowością. Realizacja zadań, z którymi przyszło nam się zmierzyć przypadła dodatkowo na okres najpierw pandemii a potem wojny w Ukrainie. Staliśmy się istotnym ogniwem w niesieniu pomocy tym wszystkim, którzy jej potrzebowali. Nasza praca jest dostrzegana i doceniana, a jej prestiż nigdy nie był tak wysoko oceniany jak to ma miejsce obecnie. Za te wszystkie pozytywne efekty wspólnie realizowanych zadań serdecznie dziękujemy. Jednocześnie wyraźnie podkreślamy, że będziemy zdecydowanie reagować na zachowania, które oddziaływają destrukcyjnie na pracowników i miejsce pracy, które podważają bezpodstawnie kompetencje, umiejętności pracowników, a także niszczą zasady promowane przez Zarząd ZUS. Jedną z takich – niezmiernie trudnych - sytuacji, z którą ostatnio przyszło nam się zmierzyć jest nieakceptowalne, naruszające godność drugiego człowieka i dobre imię ZUS zachowanie jednaj z naszych pracownic. Łamiąc normy prawne i etyczne, sprzeciwiając się ostentacyjnie zasadom obowiązującym w relacjach międzyludzkich w naszym miejscu pracy, osoba taka musi liczyć się z konsekwencjami natury prawnej i dyscyplinarnej – tłumaczy Żebrowski.

Komentując kwestię zwolnienia Ilony Garczyńskiej odpowiada, że „decyzja o rozwiązaniu umowy wynikała z nieakceptowanego także przez pracodawcę dyskredytowania przez nią innych związków zawodowych i konkretnych osób zaangażowanych w ich działalność”.

- Ta naganna aktywność nie była rzadkim zjawiskiem, na co zwracano nam uwagę. Od wielu miesięcy docierały do nas także głosy zaniepokojonych pracowników ZUS. Z uwagą wsłuchiwaliśmy się we wszystkie te sygnały, starając tonować nastroje, tłumaczyć sytuację, opanować oburzenie, złość czy łzy osób dotkniętych niewłaściwym zachowaniem pracownicy. Trudno jednak tłumaczyć działania, którym towarzyszyła agresja czy poniżające słowa – podkreśla rzecznik ZUS. - Prowadzone wcześniej dyskusje z pracownicą, kierowane do niej wszelkiego rodzaju apele o zaprzestanie łamania prawa nie przyniosły efektu. Decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę traktujemy jako ostateczność. Byliśmy jednak zmuszeni ją podjąć, dbając o dobro Zakładu i jego pracowników – dodaje.

Jak dodaje, dialog z organizacjami związkowymi działającymi z Zakładzie nadal jest prowadzony.

- To pozwoliło na wypracowanie wielu rozwiązań korzystnych dla pracowników i całego Zakładu. Jesteśmy na dobrej drodze w staraniach pozyskania dodatkowych środków na podwyżki dla pracowników. Liczymy, że zakończą się one w najbliższym czasie sukcesem.