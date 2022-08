ArcelorMittal rezygnuje z pracowników tymczasowych. "Straciliśmy wiele dobrze rokujących osób"

W ciągu minionych dwóch miesięcy AMP przejęło ok. 150 osób (Fot. Piotr Myszor)

W ciągu minionych dwóch miesięcy AMP przejęło ok. 150 osób (Fot. Piotr Myszor)

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", od 18 lat toczy batalię o rezygnację z usług firm zewnętrznych. Udało się wygrać - pracodawca zapowiedział definitywną rezygnację z pracowników tymczasowych. Na początku sierpnia ostatni pracownicy spółki zewnętrznej Sanpro Synergy zostali zatrudnieni bezpośrednio w ArcelorMittal Poland. Łącznie w ciągu minionych 2 miesięcy spółka przejęła ok. 150 osób.

Związkowcy podkreślają, że problem zatrudniania poprzez spółki zewnętrzne dotyczy wszystkich oddziałów koncernu, ale najwięcej pracowników tych firm pojawiło się w Hucie Katowice.

- Przez te wszystkie lata przez „interimy” mogły się przewinąć tysiące osób. W pewnym momencie tylko jedna ze spółek zatrudniała ponad 1000 pracowników - mówi Lech Majchrzak, przewodniczący „S” w dąbrowskim oddziale AMP.

Majchrzak przyznaje, że w efekcie związkowych działań prowadzonych przez te wszystkie lata, części osób udawało się przejść do AMP. - Ten proces trwał, ale bywał blokowany przez pracodawcę lub ograniczano liczbę osób, która miała zostać przejęta – wyjaśnia.

Związkowcy argumentują, że zatrudnianie pracowników przez firmy zewnętrzne jest nieefektywne.

- Część osób przychodziła, szukała innej pracy i odchodziła. Jedna z firm pośredniczących w pewnym momencie policzyła straty z tym związane i okazało się, że na zatrudnianie nowych i szybko rezygnujących pracowników, szkolenia i odzież roboczą wydaje kilkaset tysięcy złotych rocznie. W tej chwili AMP ma ogromny problem z zatrudnianiem nowych osób. Gdyby pracownicy spółek zewnętrznych od razu byli przyjmowani do AMP, to pewnie w większości zostaliby do dzisiaj. W ten sposób straciliśmy wiele młodych, dobrze rokujących osób - mówi Lech Majchrzak.

To nie koniec sprawy

Jak jednak dodają związkowcy, przejęcie osób z Sanpro Synergy nie kończy sprawy. O pełnym sukcesie będzie można mówić wówczas, gdy do AMP przejdą ostatni pracownicy innej spółki zewnętrznej Ananke Business Communication z Grupy Leasing Team. Chodzi o ponad 40 osób pracujących na stanowiskach produkcyjnych i technologicznych, m.in. przy wielkim piecu.

- To doświadczeni pracownicy. Bez nich mogłoby dojść nawet do zatrzymania produkcji - wyjaśnia Lech Majchrzak. Jak podkreśla, cały czas trwają rozmowy z ABC dotyczące przejęcia tej grupy