Amazon podnosi pensje pracownikom, lecz związkowcy są niezadowoleni

- Amazon przesłał do pracowników wiadomość „Miesięczna pensja brutto z uwzględnieniem premii specjalnej za obecność wyniesie od 5023 złote (0-12 miesięcy) do 5313 złotych (powyżej 24 miesięcy)” - co znaczy, że średnio bez premii pensja wyniesie 4269,55 zł - czyli niemal tyle, ile płaca minimalna. Nie licząc ustawowego dodatku za pracę nocną czy za nadgodziny, 15-procentowa premia za obecność jest jedyną dodatkową częścią składową wynagrodzenia. Wystarczy raz w miesiącu spóźnić się ponad 5 minut i premia spada do 10 proc. Dwa dni nieobecności oznaczają 5 proc. premii, więcej niż dwa - premia przepada - czytamy w stanowisku OZZ Inicjatywy Pracowniczej.

Związkowcy działający w polskim Amazonie są niezadowoleni z podwyżek.

- Amazon szoruje po dnie. Od 2014 r., od kiedy Amazon wszedł do Polski, wynagrodzenia nigdy nie były tak niskie (w odniesieniu do płacy minimalnej). Korporacja sama ogłosiła, że jej ambicją jest zapewnienie, aby wynagrodzenie było „porównywalne z wynagrodzeniami obowiązującymi na podobnych stanowiskach występującymi na rynku” - czytamy w stanowisku OZZ Inicjatywy Pracowniczej.

- Po raz kolejny boleśnie przekonujemy się, że globalne korporacje oszczędzają i zarabiają na pracownikach i pracownicach w Polsce - dodają związkowcy.

OZZ Inicjatywa Pracownicza tkwi w zawieszonym sporze zbiorowym, w którym - jak przypominają związkowcy - jedynym żądaniem był wzrost płacy o 6 zł.

Firma Amazon dodaje, że poza wynagrodzeniem podstawowym, zapewnia pracownikom liczne benefity (Fot. mat. pras. Amazona)

"Regularnie analizujemy nasze wynagrodzenia, aby mieć pewność, że oferujemy konkurencyjne płace"

Firma Amazon podkreśla z kolei, że 26 zł brutto na godzinę to stawka początkowa. Na swoim blogu wylicza, że w przypadku osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, po dwóch latach pracy średnie wynagrodzenie brutto może wynieść nawet 5313 zł miesięcznie. Dodaje, że dotyczy to stanowisk pracowników logistyki, co do których nie są wymagane wcześniejsze kwalifikacje.

- Regularnie analizujemy nasze wynagrodzenia, aby mieć pewność, że oferujemy konkurencyjne płace. Dlatego cieszymy się, że możemy ogłosić kolejną podwyżkę dla naszych wysoko cenionych zespołów logistycznych w Polsce. Od 1 października 2023 r. wynagrodzenie początkowe będzie wynosiło 26 zł brutto za godzinę, co oznacza wzrost o 40 proc. od 2019 r. i 8 proc. od ubiegłego roku - komentuje na firmowym blogu Sławomir Płonka, dyrektor regionalny Amazon Operations na Europę Środkowo-Wschodnią.

- Nieustannie ciężko pracujemy, aby zapewnić najlepsze środowisko pracy, doskonałe możliwości rozwoju kariery i świadczenia. Z rozmów z pracownikami wiemy, że są to ważne powody, dla których ludzie chcą pracować w Amazonie - niezależnie od tego, czy jest to ich pierwsza praca, rola sezonowa, czy kolejny szczebel rozwoju kariery - dodaje.

Amazon dodaje, że poza wynagrodzeniem podstawowym zapewnia pracownikom liczne benefity, które także wpływają na atrakcyjność oferty, np. programy rozwojowe, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, bezpłatny transport do i z pracy na wybranych trasach, ciepłe i pełnowartościowe posiłki za 1 zł i kartę Multisport.

