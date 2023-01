Albo podwyżki, albo spór zbiorowy. W Henklu mają już dość

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", związkowcy z firmy Henkel Polska wystąpili do pracodawcy o niezwłoczne podjęcie negocjacji płacowych. Jeżeli rozmowy nie zostaną zakończone do 20 lutego, ruszą przygotowania do rozpoczęcia sporu zbiorowego.

Związkowcy chcą wprowadzenia zmian do systemu premiowania obowiązującego w Henklu Polska (Fot. mat. pras.)