Akcja protestacyjna przed olsztyńskim ratuszem. Pracownicy walczą o podwyżki

Związki podkreślają, że oferowana przez ratusz podwyżka cofa pracowników do punktu wyjścia. W obliczu ciągle rosnących kosztów życia nie jest w stanie zapewnić im godnego życia. Protestujący mówią, wzrost cen i kosztów utrzymania dotyka wszystkich, nie tylko prezydenta Olsztyna, którego pensja wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat o 10 tys. zł - do 20 tys. zł.

Rozmowy z olsztyńskim ratuszem nie przyniosły jednak oczekiwanego skutku. Mimo że pracownicy zmniejszyli swoje oczekiwania do 1,3 tys. zł, zaproponowano im podwyżkę w wysokości 500 zł podzieloną na dwie raty. Mediacje między stronami sporu zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności i brakiem porozumienia ws. podwyżki wynagrodzeń.

Jak informuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które bierze udział w organizacji protestu, pensje pracowników olsztyńskiej budżetówki bardzo często oscylują w granicach najniższej krajowej i od wielu lat nie były waloryzowane. A prowadzona przez olsztyński ratusz polityka płacowa jest nie do przyjęcia. Zaś nierozwiązywanie sporów w obliczu rosnących kosztów życia doprowadzi do zaostrzenia sytuacji.

Związki zawodowe i OPZZ zwracają się do prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza o szybkie zakończenie sporu i zrozumienie problemów oraz potrzeb pracowników. OPZZ we wtorek 21 lutego skierowało do prezydenta pismo, w którym zaapelowało o konstruktywne rozmowy z pracownikami.

Akcja protestacyjna rozpocznie punktualnie o godz. 15:30 pod olsztyńskim ratuszem. O komentarz poprosiliśmy przedstawicieli ratusza, czekamy na odpowiedź.





