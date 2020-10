Agora chce zwolnić szefa związku zawodowego

Wojciech Orliński, szef działającego w Agorze i InfoRadiu związku NSZZ "Solidarność" ma stracić pracę. Firma zwróciła się już do związku o wydanie pozwolenia na wręczenie mu wypowiedzenia.

Jak podaje portal branżowy wirtualnemedia.pl, który opisał obecną sytuację w Agorze, do działającego tam związku zawodowego firma już skierowała wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy z Orlińskim. Powodem zwolnienia ma być m.in. nadużycie sprawowanej funkcji w związku zawodowym czy podważenie partnerstwa i dialogu społecznego, które miało przejawiać się rozsyłaniem w newsletterze negatywnych informacji na temat dyrektor ds. pracowniczych. Zdaniem Agory bezpodstawne było też straszenie pracowników grupowymi zwolnieniami, które miały mieć miejsce jesienią.

Teraz związek ma siedem dni roboczych na ustosunkowanie się argumentów zawartych w piśmie.

Zdaniem związkowca, za wizją zbliżających się dużych zwolnień w spółce przemawiał fakt zmiany na stanowisku dyrektora HR. Po 14 latach zarządzania działam pracowniczym we wrześniu tego roku ze stanowiska odeszła Barbara Grabowska. Dotychczasową szefową HR w Agorze zastąpiła Ewa Zając, która do firmy przyszła z zewnątrz. Wcześniej pracowała m.in. w PwC czy firmie chemicznej Clariant.

Po tej zmianie Orliński wśród pracowników należących do związku rozsyłał maile z poradami jak ochronić się przed zwolnieniem, np. poprzez wybranie zaległego urlopu czy sięgnięcie po zwolnienie lekarskie.

Orliński w tej sprawie zabrał głos na Facebooku. We wpisie wskazał, że na razie niczego nie może potwierdzić, ani niczemu zaprzeczyć.

- Bo nawet gdybyśmy hipotetycznie przyjęli, że to prawda (a nie twierdzę, że tak jest), byłbym teraz pomiędzy pismem numer 1 a pismem numer 2. Związkowca, nawet zupełnie szeregowego, nie można zwolnić jednym pismem. Potrzebne są dwa, z odstępem regulowanym ustawowo. To właśnie okres pomiędzy pismem 1 a pismem 2 związkowcy, nawet zupełnie szeregowi, często wykorzystują na odkładaną od dawna wizytę u lekarza. W przypadku związkowca funkcyjnego ten odstęp jest nieznacznie dłuższy, potrzebna jest też jeszcze jedna drobna formalność, ale to nie są wielkie różnice. Dopóki nie nadejdzie pismo numer 2, teoretycznie nic nieodwracalnego się nie wydarzyło. Nim nie upłynie przewidziany ustawą odstęp między tymi dwoma pismami, tematu formalnie nie ma, nawet jeśli jest de facto. A - podkreślę ponownie - nie twierdzę, że jest - napisał przedstawiciel Solidarności w Agorze.

Natomiast już w połowie września przypuszczenia w tej sprawie publikował na swoim blogu. Poinformował tam, że zawieszona na lato audycja "Piąteczek", którą prowadzi nie zostanie odwieszona.

- Nie będę udawać, że byłem tym zaskoczony. Nie mam do nikogo o nic żalu, ta branża jest w opłakanym stanie. PiS nie musi wprowadzać ustaw antymedialnych, to się wszystko zawali pod własnym ciężarem (tzn. pod ciężarem decyzji, które kilkanaście lat temu wydawały się trafne wysoko opłacanym korpomenedżerom). Nie wiem jeszcze, co z tym wszystkim zrobię. Książki się jakoś trzymają, więc w tej chwili to jest dla mnie priorytet. Komentując sytuację „Pressowi” powiedziałem, że nie wykluczam próby przekwalifikowania się na nauczyciela chemii. Nie żartowałem - napisał na swoim blogu.

Agora jest spółką notowaną na giełdzie, dlatego jakiekolwiek informacje o zwolnieniach negatywnie wpływają na kurs akcji. Zaś w przypadku zwolnień grupowym konieczne jest wydanie komunikatu giełdowego w tej sprawie, co również negatywnie wpływa na pozycję finansową Agory. A ta w czasie pandemii mocno ucierpiała. W drugim kwartale 2020 przychody sprzedażowe grupy kapitałowej Agora zmalały o 52 proc. do 129,5 mln zł.

Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, na początku września firma zlikwidowała kilka stanowisk pracy i w ten sposób rozstała się z osobami je zajmującymi.