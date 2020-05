Afera w Biedronce. Pracownicy, którzy skorzystali z błędnej promocji stracili pracę

Sprawa ma swój początek pod koniec kwietnia, kiedy w popularnym dyskoncie zorganizowano tzw. "białą noc". W ramach promocji klienci kupujący 20 towarów (innych niż jedzenie) trzy najtańsze mieli otrzymać za darmo. W wyniku - najprawdopodobniej - błędu systemu informatycznego promocja była źle naliczana. Klienci otrzymywali za darmo trzy najdroższe produkty.

Z kuszącej promocji skorzystali nie tylko klienci, ale również pracownicy sieci. Jednak jak się okazuje, tych drugich zakupy po okazyjnych cenach będą kosztowały dużo więcej niżby mogli się spodziewać.

Jak podaje serwis money.pl, po tym zdarzeniu w Biedronce rozpoczęło się wręczanie wypowiedzeń. Zwolnienia otrzymują ci pracownicy, którzy skorzystali z błędnie naliczanej promocji. Część pracowników otrzymała nagany z wpisem do akt. To efekt wszczętego przez zarząd firmy wewnętrznego dochodzenia. Firma na podstawie nagrań z kamer badała, ilu pracowników skusiła promocja. Decyzję o zwolnieniu pracodawca tłumaczy utratą zaufania do podwładnych. Ich zdaniem pracownicy powinni jak najszybciej poinformować o błędzie, a nie samemu z niego korzystać i zrobić tańsze zakupy.

Zdaniem Alfreda Bujary, szefa sekcji handlowej NSZZ "Solidarność", który na łamach money.pl przedstawił swoją ocenę afery, zwolnienia są nieuzasadnione i nietetyczne. W jego opinii pracownicy są takimi samymi klientami, jak osoby nie związane zawodowo z firmą.

Innego zdania jest cytowany przez portal Sławomir Paruch z kancelarii prawa pracy PCS Paruch Chruściel Schiffter. W jego opinii jeśli pracownik był świadom, że pracodawcy wyrządzona jest szkoda, to od razu powinien zareagować i poinformować przełożonych o błędzie. Zaś korzystanie z okazji i robienie w takich okolicznościach prywatnych zakupów nazywa skrajnie ciężkim naruszeniem obowiązków, które nosi znamiona przestępstwa.

Retransmisja sesji: