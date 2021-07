80 godzin tygodniowo na "samobójczych" zmianach. Firma traktuje ich gorzej niż maszyny

Około 600 pracowników zakładu produkcyjnego Frito-Lay w amerykańskim stanie Kansas strajkuje. Mają dość "samobójczych" nadgodzin i niskich płac.

Autor: KDS

• 20 lip 2021 11:00





Związkowcy przestrzegają, że praca w takim tempie niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne, nieraz prowadzi też do śmierci (Fot. Pixabay)

Jak podaje portal Jacobin, w firmie, która zajmuje się produkcją chipsów ziemniaczanych Lay's, Cheetos czy Doritos, działa system organizowania nadgodzin, który wymusza na pracownikach pracę nawet po 80 godz. w tygodniu. Ci nazywają go "samobójczą" zmianą. Polega na tym, że przychodzą do pracy na osiem godzin, po czym są zmuszani do pracy jeszcze cztery godziny, a następnego dnia są wzywani cztery godziny wcześniej, by po pracy znów zostać na kolejne cztery godziny.

Związkowcy przestrzegają, że praca w takim tempie niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne, rozbija rodziny, nieraz prowadzi też do śmierci. Jeden z pracowników w liście otwartym do firmy opisał sytuację, w której na jego zmianie upadł kolega. Nie udało się go uratować. Szefowie kazali przenieść im ciało kolegi i dalej pracować na taśmie, by czasem nie stanęła produkcja.

Zaznaczają też, że w czasie pandemii produkcja w zakładzie wzrosła. Jacobin podaje, że firma odnotowała ponad 4,2 miliarda dolarów sprzedaży, co przełożyło się częściowo na 14-procentowy wzrost przychodów jej spółki macierzystej, PepsiCo. Jednak zysku nie odczuli pracownicy, którzy uważają, że pomimo tak dobrego czasu firma nadal traktuje ich gorzej niż maszyny w fabryce.

Frito-Lay zaproponowała pracownikom dwuprocentową podwyżkę płac i ograniczenie liczby nadgodzin maksymalnie do sześćdziesięciu tygodniowo. To - zdaniem pracowników - nie wystarczy. Wielu z nich zarabia poniżej 20 dolarów na godzinę i nie odnotowało podwyżek od dekady.

