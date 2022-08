35 godzin pracy w tygodniu i dwie wolne niedziele. Tego chce OPZZ

Partia Razem i Klub Parlamentarny Lewicy będą zgłaszać projekt ustawy o skróceniu czasu pracy do 35 godzin tygodniowo.

Donald Tusk, zapowiadając uruchomienie pilotażowego programu wprowadzającego krótszy tydzień pracy, na dobre rozpoczął dyskusję nad tym pomysłem.

- Uważam, że w Polsce powinniśmy, i to będzie moja propozycja, kiedy wygramy wybory, rozpocząć jak najszybciej pilotażowy program skróconego tygodnia pracy - powiedział Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Zapowiadając ten projekt, były premier na nowo rozpoczął dyskusję o skróceniu czasu pracy. A ta trwa już od kilku dobrych lat. Bowiem już w 2018 roku partia Razem wchodząc do Sejmu mówiła o pomyśle skrócenia czasu pracy. Teraz ideę wznowiła i do końca wakacji chce złożyć w Sejmie projekt ustawy wprowadzający tę zmianę. Partia obecnie zbiera podpisy popierające projekt.

- Polska skróciła dzień pracy do 8 godzin sto lat temu, a przecież od tamtej pory wzrosła wydajność i zmieniły się technologie. Do tego pracownicy, którzy mają więcej czasu na odpoczynek, pracują wydajniej - mówił pod koniec czerwca, gdy Razem ogłaszało swój pomysł Adrian Zandberg z Razem.

Głos w sprawie skracania czasu pracy zabrało także OPZZ, które przypomina, że 35-godzinny tydzień pracy i dwie wolne niedziele dla pracujących w niedziele był jednym z 21 postulatów OPZZ, ogłoszonych ponad dwa lata temu.

Przypomnijmy, OPZZ proponuje stopniowe zmniejszanie tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia (jak za 40 godzin pracy), początkowo do 38, a docelowo do 35 godzin tygodniowo. Krótszy niż w Polsce tygodniowy wymiar czasu pracy obowiązuje obecnie na przykład we Francji czy Danii.

Postulat ten jest uzasadniony między innymi wzrostem wydajności pracy oraz postępującą cyfryzacją i robotyzacją.

- Skracanie czasu pracy polskich pracowników jest zasadne jednak nie tylko z powodu zmian na rynku pracy, ale również w kontekście przepracowania pracowników. Nieograniczona dyspozycyjność, stres, brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia pracowników, prowadząc do depresji i innych chorób. Zwiększone jest także ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Krótszy tydzień pracy spowoduje, że pracownicy będą mieli więcej czasu na sprawy rodzinne, rozwój osobisty oraz udział w życiu obywatelskim i społecznym. Wprowadzenie postulatu OPZZ przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy - tłumaczą związkowcy z OPZZ.

Dwie wolne niedziele

Kodeks pracy gwarantuje, że pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy (nie dotyczy to pracy weekendowej).

Jak zaznaczają związkowcy z OPZZ, obecny przepis nie zapewnia pracownikowi wystarczającej ochrony dla zachowania właściwej równowagi między czasem przeznaczonym na pracę i na odpoczynek.

- Jest również niewystarczający dla konieczności pogodzenia różnych ról społecznych pełnionych przez pracownika, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym - komentują związkowcy.

- Propozycja OPZZ gwarantuje wszystkim pracownikom, a nie tylko wybranym grupom zawodowym, pracujących w określonej branży, prawo do dwóch wolnych niedziel w okresie 4 tygodni. Regulacja, zgodnie z zasadą równego traktowania, wzmocni zatem uprawnienia wszystkich pracowników - dodają.