21 postulatów OPZZ. Czas na nowe otwarcie

Na liście postulatów OPZZ znalazło się 21 punktów. Związkowcy utworzyli również petycję, pod którą zbierają podpisy.

Apelują m.in. o wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni, czy 35-godzinny tydzień pracy i 2 wolne niedziele dla pracujących w niedziele.

Lista postulatów pracowniczych wraz z podpisami trafi do rządzących i organizacji pracodawców.

- Trzydzieści lat po przemianach ustrojowych, polskim pracownicom i pracownikom nadal żyje się ciężko. Wciąż istnieje problem biednych pracujących. Realizacja oczekiwań społecznych jest odsuwana z kadencji na kadencję kolejnych ekip rządowych. Co więcej nie doczekaliśmy się spełnienia wielu postulatów, formułowanych już podczas sierpniowego przełomu w 1980 roku - mówi Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

Jak dodaje, te i inne postulaty dotyczyły praw i wolności konstytucyjnych, pracowniczych i związkowych, ograniczenia przywilejów władzy oraz poprawy warunków socjalno-bytowych społeczeństwa.

- Część z nich siłą rzeczy straciła na ważności, część naszym zdaniem jest w 2020 roku wciąż aktualna. Naszym obowiązkiem jest dopisać także nowe postulaty, których realizacji oczekuje dzisiaj społeczeństwo - mówi Radzikowski.

Związkowcy w ramach kampanii Nowe Otwarcie przygotowali 21 postulatów i oczekiwań pracowników. Oto ich lista:

- Coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach, w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi.

- Gwarancja systemowego wzrostu płac dla zatrudnionych w instytucjach publicznych.

- Wyższa płaca minimalna – co najmniej 50 proc. przeciętnej i 60 proc. mediany, bez wliczania do niej dodatków.

- Likwidacja wszelkich form dyskryminacji płacowej.

- Umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym (kobiety po 35 latach, a w mężczyźni po 40 latach) wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz likwidacja wygasającego charakteru emerytur pomostowych.

- Likwidacja śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia. Zatrudnienie tylko na podstawie stosunku pracy.

- Sprawiedliwe i progresywne podatki, z wyższą kwotą wolną od podatku i wyższymi pracowniczymi kosztami uzyskania przychodu.



- Wyższe zasiłki dla bezrobotnych – co najmniej 50 proc. ostatniego wynagrodzenia.

- Poprawa dostępności do ochrony zdrowia.

- Dostępność mieszkań.

- Wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni.

- 35-godzinny tydzień pracy i 2 wolne niedziele dla pracujących w niedziele.

- Wzmocnienie negocjacji zbiorowych i układów zbiorowych pracy.

- Zagwarantowanie prawa do strajku dla wszystkich zatrudnionych, prawo związków zawodowych do prowadzenia sporu zbiorowego i strajku z podmiotem odpowiedzialnym za politykę płacową i warunki pracy w danym przedsiębiorstwie.

- Zwiększenie skuteczności i efektywności działania Państwowej Inspekcji Pracy.

- Społeczny nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

- Większy udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami poprzez rozszerzaniu udziału ich przedstawicieli w zarządach i radach nadzorczych.

- Skrócenie czasu postępowań w sądach pracy.

- Prawo do odliczania od podatku składki związkowej.

- Prawo do wstępu na teren zakładu pracy przedstawicieli związków zawodowych, którzy nie są zatrudnieni u danego pracodawcy, jeżeli wynika to z oczekiwań pracowników oraz do prowadzenia polityki informacyjnej na terenie zakładu pracy.

- Dobór kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa oraz instytucjach publicznych na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej.