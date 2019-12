12 dzień strajku we Francji

Powodem strajku jest próba ujednolicenia systemu emerytalnego we Francji. Spotkała się ona z potężnym oporem związków zawodowych.

Organizacje pracowników chcą po raz kolejny wyjść na ulice francuskich miast 17 grudnia.

Istnieje groźba, że akcja potrwa do świąt lub dłużej. Premier Francji twierdzi, że obywatele nie zaakceptują wyrażania sprzeciwu w dni, w które chcą być z rodziną przy świątecznym stole.

Poniedziałek 16 grudnia to 12 dzień strajku francuskich związków zawodowych wobec reformy emerytalnej, którą proponują rządzący. Jak podkreśla France24 obie strony posuwają się coraz dalej w retoryce i oskarżeniach o odpowiedzialność za paraliż komunikacyjny.

Premier kraju Edouard Philippe wziął na siebie znaczną część debaty ze związkami. Przekonuje, że 42 programy emerytalne, jakie teraz obowiązują we Francji, muszą ulec ujednoliceniu. Projekt wydłuży czas pracy Francuzów.

Wobec trwającego cały czas strajku Philippe zaproponował związkom tzw. preferowany wiek emerytalny. Ma on wynosić 64 lata. Minimalny wiek przejścia na emeryturę na poziomie 62 lat, jaki wprowadzi projekt, ma pozostać bez zmian.

W niedzielę 15 grudnia transport Paryża praktycznie zamarł. Z 16 linii metra w stolicy kraju tylko dwie operowały. Inne - stały. Połączenia kolejowe także realizowano w bardzo ograniczonym zakresie. W całym kraju w trasy wyjechała jedna trzecia pociągów wielkich prędkości TGV, dwie trzecie pociągów Thalys i pratem 1 na 6 pociągów Intercity, w tym żaden na kursach nocnych.

Związki zawodowe zapowiedziały kolejne masowe protesty na wtorek, 17 grudnia. Liczą, że tysiące pracowników zdecydują się wyjść na ulicę.

Jak podkreśla France24, ostatnie akcje tej skali paraliżowały Francję w 1995 roku. Wówczas nacisk na rząd okazał się skuteczny.

Jak zaznaczają francuskie media, straty spowodowane strajkiem są coraz bardziej odczuwalne. Obroty handlowe spadają a podróżowanie w okresie świątecznym może być bardzo utrudnione, jeśli spełnią się groźby CGT i strajk obejmie okres świąteczny.

Premier Philippe ocenił w wywiadzie dla Le Parisien, że Francuzi nie zaakceptują utrudnień spowodowanych strajkiem w święta. - To ważny czas dla naszych rodaków - powiedział. W jego ocenie związki muszą liczyć się z konsekwencjami. Sam premier umniejszał też rolę strajku. Zwracał uwagę, że są we Francji działające szkoły i inne instytucje publiczne.

W sondażu dla Le Journal du Dimanche, który zbadał poparcie dla strajku, 54 proc ankietowanych Francuzów popiera protest związkowców. Co ciekawe to wzrost względem 46 proc., które popierały strajk przed 5 grudnia, gdy akcja się zaczęła. W nowym badaniu negatywny stosunek do strajków wyraża 30 na 100 pytanych.